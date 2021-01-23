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富邦盃／少棒龜山3戰拿38分 24日與東園爭冠

中央社 / 台北23日電
2021年第7屆富邦盃台灣12強少棒大賽4強戰，23日上演「桃園內戰」，龜山國小終場以17比3、5局擊敗中平國小，晉級冠軍戰。中為龜山先發投手劉任右。 （中華民國棒球協會提供）中央社
2021年第7屆富邦盃台灣12強少棒大賽4強戰，23日上演「桃園內戰」，龜山國小終場以17比3、5局擊敗中平國小，晉級冠軍戰。中為龜山先發投手劉任右。 （中華民國棒球協會提供）中央社

富邦盃少棒賽4強「桃園內戰」，龜山今天以17比3、5局擊敗中平，晉級冠軍戰。龜山此次盃賽打擊狀況調整不錯，目前3戰打完拿下38分；龜山總教練李政達表示，氣勢打出來，明天冠軍戰也有信心。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽4強賽今天在青年公園棒球場舉行，龜山國小與中平國小交手，兩隊都是桃園少棒強隊，彼此熟悉。

龜山抓準中平先發投手李聖哲首局亂流，開賽靠著單局5安、3保送，一口氣打了12人次，攻下7分大局，2到5局也是局局得分，團隊18支安打攻勢串聯，順利拿下比賽勝利。龜山劉任右投打有表現，先發投2.1局失2分，打擊方面敲出2安貢獻2分打點。

龜山總教練李政達表示，首局劉任右敲出二壘打幫助球隊追加分數、拉開領先差距是關鍵，只要取得領先，順風球氣勢越打越好。

龜山此次盃賽打擊狀況調整不錯，目前為止3場比賽打完拿下38分，明天將與地主東園國小爭冠，李政達認為這批球員投手戰力整齊，但打擊比較不穩定還要看臨場，近幾次與東園交手成績都不錯，「對球員們明天表現有信心」。

中平今天派出投手李聖哲先發，總教練李國強表示，李聖哲球質重，之前與龜山交手也都展現壓制力，今天比賽投球位置太甜、開局失分後也開始慌掉，加上捕手暗號看錯、自亂陣腳，沒有發揮該有的水準。

中平今天吞敗，明天將與雲林縣文昌國小打季軍戰。

富邦盃少棒 棒協

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