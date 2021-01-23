富邦盃／少棒龜山3戰拿38分 24日與東園爭冠
富邦盃少棒賽4強「桃園內戰」，龜山今天以17比3、5局擊敗中平，晉級冠軍戰。龜山此次盃賽打擊狀況調整不錯，目前3戰打完拿下38分；龜山總教練李政達表示，氣勢打出來，明天冠軍戰也有信心。
2021年富邦盃台灣12強少棒大賽4強賽今天在青年公園棒球場舉行，龜山國小與中平國小交手，兩隊都是桃園少棒強隊，彼此熟悉。
龜山抓準中平先發投手李聖哲首局亂流，開賽靠著單局5安、3保送，一口氣打了12人次，攻下7分大局，2到5局也是局局得分，團隊18支安打攻勢串聯，順利拿下比賽勝利。龜山劉任右投打有表現，先發投2.1局失2分，打擊方面敲出2安貢獻2分打點。
龜山總教練李政達表示，首局劉任右敲出二壘打幫助球隊追加分數、拉開領先差距是關鍵，只要取得領先，順風球氣勢越打越好。
龜山此次盃賽打擊狀況調整不錯，目前為止3場比賽打完拿下38分，明天將與地主東園國小爭冠，李政達認為這批球員投手戰力整齊，但打擊比較不穩定還要看臨場，近幾次與東園交手成績都不錯，「對球員們明天表現有信心」。
中平今天派出投手李聖哲先發，總教練李國強表示，李聖哲球質重，之前與龜山交手也都展現壓制力，今天比賽投球位置太甜、開局失分後也開始慌掉，加上捕手暗號看錯、自亂陣腳，沒有發揮該有的水準。
中平今天吞敗，明天將與雲林縣文昌國小打季軍戰。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言