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富邦盃／少棒首開理財教室 小球員直呼收穫多
富邦盃少棒賽此次除了比賽外，特別安排「理財教室」，地主東園國小球員林至堯表示，課程內容易懂又生活化，例如存錢觀念、旅遊規劃、手機綁約計算等，「過去不知道、收穫很多」。
2021年富邦盃台灣12強少棒大賽於20日開打，除了棒球賽事外，此次冠名贊助商富邦金控也特別結合本業金融職能，首度替少棒球員設計「理財教室」課程，各隊利用預賽空檔安排理財基礎課程，培養正確金錢觀。
地主東園國小球員林至堯舉例，課程中有設定情境，例如爺爺遺產有新台幣500萬元，分給小孩後，包括如何善用這筆錢，例如要出國旅遊花費安排，孫子要買手機選擇綁約還是不綁約比較划算等。
林至堯也提到，課程中有每個月個人花費安排，吃飯花費、想要額外買東西的花費要怎麼計算才不會透支等，過去沒有接觸過這些資訊，「覺得很有趣、收穫也很多」。
東園國小今天4強與雲林縣文昌國小交手，林至堯後援登板投0.2局，沒被敲出安打、無失分，替球隊守住勝利，東園終場以11比6拿勝、晉級冠軍戰，林至堯自評投球表現還算滿意，至於明天冠軍戰「平常心面對」。
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