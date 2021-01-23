富邦盃／後悔沒寫功課被禁賽 丁子圻4強敲2安折罪

富邦盃少棒賽4強東園主力丁子圻首戰因為沒寫功課被禁賽，他有點不好意思，也表示很後悔沒寫作業，解禁後表現越來越好，今天單場敲2安，至於明天冠軍戰因為對桃園球隊不陌生、不會緊張。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽4強賽今天在青年公園棒球場舉行，地主東園國小此次盃賽首戰部分主力球員因為沒有寫功課被禁賽，當時總教練賴敏男表示，輸贏很重要、但品行更重要。

賴敏男表示，被禁賽球員有接受懲罰，寫完功課並接受30趟的短距離衝刺測試，在班導師、隊友的許可下解禁。

丁子圻被問起沒寫功課遭禁賽的事有點不好意思，笑說第一場比賽沒有上場，只能在旁邊幫忙撿東西打雜，手很癢想要出賽，解禁後打擊手感慢慢升溫，今天前2打席沒有安打，5局敲出二壘打、6局敲出安打。

丁子圻自評今天表現不算好，因為擊球沒有很確實，希望接下來比賽可以越來越好，也一定會記得寫作業；東園拿勝晉級冠軍戰，明天比賽對手將是桃園龜山、中平今天比賽勝隊，兩隊都是桃園少棒強隊，丁子圻表示，與桃園球隊交手機會多，不會緊張。