富邦盃／莊昀融爆發力增敲雙響 東園晉冠軍戰

富邦盃少棒賽4強東園國小莊昀融單場雙響砲，率隊11比6擊敗文昌國小、晉級冠軍戰；總教練賴敏男說，莊昀融爆發力增加，昨天練習頻頻開轟，只要他在場上、球隊獲勝機率就高。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽4強賽今天在青年公園棒球場舉行，地主台北市東園國小與雲林縣文昌國小交手，兩隊攻勢互有往來，莊昀融首局被觸身球保送，2局敲出2分砲、4局再開轟，5局敲出二壘打，單場3安4打點、打擊手感火燙。

東園總教練賴敏男表示，莊昀融是球隊的主力投手，打擊也一直很穩定，擔任球員捕手時，臂力不錯、守備上適時表現，扮演球隊關鍵角色，只要他有上場球隊拿勝的機率就很高。

莊昀融昨天練習時就頻頻開轟，他笑說爸爸聽到之後不相信，今天正式比賽延續好手感，在爸媽面前開轟，雙響砲率隊拿下勝利；莊昀融5年級到6年級間，長高約5公分，目前身高破160公分、爆發力也跟著增加，長打產量越來越多。

莊昀融表示，打擊近況不錯，今天2發全壘打都是鎖定直球，之前在金龍盃時也曾打過雙響砲，今天最後一次打擊機會，隊友喊「3響砲」，有想過要挑戰看看，雖然沒有再開轟，也打出二壘打。

東園連兩屆富邦盃都闖入冠軍戰，去年冠軍戰不敵台東卑南、拿下亞軍，今年冠軍戰對手將是桃園龜山、中平今天比賽勝隊，不管是那隊都不好打；賴敏男表示，今年投手戰力有點落差，球員們也知道自己能力不是最好，「但他們很認真、也很想要拚」。