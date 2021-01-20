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富邦盃／陳慕天5局9K率福林搶勝 品學兼優是模範生

中央社 / 台北20日電
2021年富邦盃台灣12強少棒大賽20日開打，台北市福林國小隊長陳慕天投出代表作，用80球投完5局，飆出9次三振，率隊以13比2擊敗桃園市大勇國小拿勝；陳慕天球技佳，品學兼優又是模範生。 中央社
2021年富邦盃台灣12強少棒大賽20日開打，台北市福林國小隊長陳慕天投出代表作，用80球投完5局，飆出9次三振，率隊以13比2擊敗桃園市大勇國小拿勝；陳慕天球技佳，品學兼優又是模範生。 中央社

富邦盃少棒賽福林隊長陳慕天投出代表作，今天投完5局、飆出9次三振，率隊以13比2、5局拿勝；陳慕天球技佳，品學兼優又是模範生，總教練章子健看好有機會拚今年U12中華隊。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽今天開打，台北市福林國小隊長陳慕天投出生涯最長投球局數，用80球投完5局，失掉2分責失分，率隊拿下勝利。陳慕天表示，過去沒有投過這麼長局數，但想著反正都需要隔場，希望挑戰自己、拚看看投完比賽。

福林總教練章子健表示，陳慕天是可投可打的好手，今天投球表現很好，相信有了今天這場比賽，對於成長會有很大的幫助，陳慕天不容易受到場上狀況影響情緒，是球隊中最穩定的投手，速度和球威兼具，看好入選國手。

陳慕天從幼兒園中班開始打社區棒球，原本就讀北市新生國小，後來經過介紹到福林國小打球，他的偶像是富邦悍將高國輝，因為剛開始看中華職棒那年，高國輝以39轟（2015年）拿下全壘打王、覺得他很強；陳慕天喜歡投球勝過打擊，「因為球一直在投手手上，當投手可以掌握全場」。

陳慕天除了球技佳，也是品學兼優的模範生，陳慕天透露過去在新生國小考試班排名都在前2名，到了福林國小後，目前都是第1名，尤其拿手的數學科目，除了這次段考不小心寫錯考97分，之前都拿滿分。

陳慕天表示，爸爸媽媽會提醒，除了要打球也要兼顧課業，如果未來棒球路走不通，至少還有其他的路可以走，但陳慕天笑說比較喜歡打棒球，「因為打球比較刺激」。

富邦盃少棒 棒協

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