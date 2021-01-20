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富邦盃／福林擊敗大勇 與龜山碰頭保持拚戰精神

中央社 / 台北20日電
2021第7屆富邦盃台灣12強少棒大賽20日開打，台北福林與桃園大勇下午交手，福林先發投手陳慕天（前）以80球投完5局、好投壓制，加上打線串聯搶分，助隊奪勝。 （中華民國棒球協會提供）中央社
2021第7屆富邦盃台灣12強少棒大賽20日開打，台北福林與桃園大勇下午交手，福林先發投手陳慕天（前）以80球投完5局、好投壓制，加上打線串聯搶分，助隊奪勝。 （中華民國棒球協會提供）中央社

富邦盃少棒賽福林今天與大勇交手，福林先發投手陳慕天80球投完5局、好投壓制，加上打線串聯，以13比2、5局拿勝；福林下一戰將與強敵龜山碰頭，總教練章子健勉勵球員保持拚戰精神。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽今天開打，台北市福林國小今天與桃園市大勇國小交手，福林先發投手陳慕天用80球投完5局，僅被敲出4支安打、投出9次三振，失掉2分責失分、率隊拿下勝利。

福林團隊敲出11支安打，加上對手出現3次守備失誤，打線串聯搶分，順利拿下比賽勝利，下一戰將於22日與龜山國小交手；福林、大勇、龜山同在D組，分組第1名晉級複賽。

福林總教練章子健表示，這次籤表抽出來之後就知道不好打，成績的部分盡力而為，但也提到先前能高盃冠軍賽就曾與龜山國小交手，當時以3分差輸球，不斷鼓勵球員，不要碰到強敵就先害怕，希望他們保持拚戰精神。

章子健表示，先前調度投手以保護投手的立場優先，進入下學期的比賽，也會慢慢拉長投手的投球局數和用球數，今天本來就設定如果球數許可，就讓陳慕天投完這場比賽，陳慕天今天投球節奏做得好，即便隊友有些隱形守備失誤，也不會因此亂了陣腳。

富邦盃少棒 棒協

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