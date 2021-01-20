富邦盃／黃智煦綽號霍元甲 想開轟送媽媽

中央社 / 台北20日電
富邦盃少棒賽仁善國小黃智煦（前）是陣中球速最快的右投手，綽號「霍元甲」，他給自己設定目標，希望打1支全壘打完成與媽媽的約定。 中央社
富邦盃少棒賽仁善國小黃智煦（前）是陣中球速最快的右投手，綽號「霍元甲」，他給自己設定目標，希望打1支全壘打完成與媽媽的約定。 中央社

富邦盃少棒賽仁善國小黃智煦是陣中球速最快的右投手，今天沒有投球，但打擊表現獲得教練團讚許，黃智煦綽號「霍元甲」，他給自己設定目標，希望打1支全壘打完成與媽媽的約定。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽桃園仁善國小今天與彰化東山國小交手，仁善黃智煦是陣中球速最快的右投手，可投到約110公里，今天沒有登板投球，先發打第3棒，總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，教練黃義山表示，黃智煦今天打擊的感覺滿好的，擊球點掌握得不錯。

黃義山透露，黃智煦是安打型球員，也是內野活棋，內野4個位置都可以守。黃智煦今天先發守游擊，比賽後半段有守一壘和二壘，他覺得守一壘最好玩、因為久久守一次很新鮮，覺得三壘最難守，因為需要處理很多短打球。

黃智煦綽號「霍元甲」，他解釋因為額頭很高所以獲得這個綽號，不會不喜歡這個綽號，雖然今天打擊表現被教練稱讚，但他自評不理想，都會追打壞球，表現還可以更好。

黃智煦透露，此次比賽設定的目標是打全壘打，過去僅在練習時打出全壘打，但正式比賽還沒開轟過，去年媽媽生日願望是約定好打全壘打，但目前還沒有成真，希望此次比賽可以打全壘打給媽媽看。黃智煦的偶像是中信兄弟江坤宇，因為欣賞他的守備，「可以把困難的球處理得很好」。

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