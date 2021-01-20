富邦盃／仁善搶首勝 左右護法球速快鎖定LLB

中央社 / 台北20日電
2021年富邦盃台灣12強少棒大賽桃園仁善國小20日與彰化東山國小交手，仁善首戰投打發揮，終場以13比1、5 局拿勝。 （中華民國棒球協會提供）中央社
2021年富邦盃台灣12強少棒大賽桃園仁善國小20日與彰化東山國小交手，仁善首戰投打發揮，終場以13比1、5 局拿勝。 （中華民國棒球協會提供）中央社

富邦盃少棒仁善國小今天與東山國小交手，仁善延續傳福盃奪冠氣勢，首戰投打發揮，終場以13比1、5局拿勝。仁善此批球員多超齡無法打U12，陣中左右護法球速出色、鎖定LLB。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽桃園仁善國小今天與彰化東山國小交手，仁善3任投手輪流登板，黃睿謙、林品仲、王仲恩輪流登板，僅在5局失掉1分，好投壓制對手打線；仁善團隊敲出17支安打，吳柏承、林品仲都敲3安，打線串聯搶分，順利拿下比賽勝利。

仁善18日才在傳福盃全國少棒錦標賽冠軍戰擊敗桃園中平國小、拿下冠軍，教練黃義山表示，傳福盃是打LLB少棒賽的規則，富邦盃是打U12世界盃規則，壘包距離雖然不一樣，但球員努力的調整備戰，今天首戰發揮的不錯，希望可以延續傳福盃的好表現。

仁善此次參加富邦盃比賽以6年級球員為主體，僅有一名5年級球員，因為超齡，陣中可以打U12選拔賽的球員不多，總教練紀順彬表示，此批球員今年選拔賽應該鎖定搶LLB代表權，陣中左右護法范博超、黃智煦球速都已進步到可投至110公里，黃宇也是主力投手之一。

仁善拿下今天比賽勝利，明天將再與中平國小交手，紀順彬表示，桃園少棒隊彼此實力落差不會太大，就看球員臨場表現，誰能掌握的好、拿下勝利的機會就大。

富邦盃少棒 棒協

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