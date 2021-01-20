富邦盃／東園品行優先禁賽主力 1分險勝豐田

富邦盃台灣12強少棒賽地主東園國小今天與豐田國小交手，東園要求品行優先，部分主力因沒寫功課被禁賽，以9比8險勝；林柏亨單場2安，他笑說是有史以來打最好的一場。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽今天在青年公園棒球場開打，地主東園國小首戰與台東豐田國小交手，兩隊攻勢互有往來，東園團隊9安攻勢串聯搶分，順利拿下勝利，明天將與新街國小交手。

東園總教練賴敏男透露，球賽輸贏很重要，但品行更重要，今天部分主力球員因為沒寫功課被禁賽，賴敏男直言，如果所有戰力全上，今天應該就不用打得這麼辛苦。

賴敏男提到，對球員一視同仁，主力球員被禁賽，讓其他球員有上場機會，他們也把握機會表現得不錯、適時發揮，至於下一場比賽會不會解禁，還要跟球員的班導師討論。

富邦盃台灣12強少棒賽地主東園國小20日與豐田國小交手，東園第8棒林柏亨（圖）單場2安，他笑說是有史以來打最好的一場。 中央社

東園第8棒林柏亨今天單場2安、包括1支三壘打，貢獻2分打點，5局球隊1分領先時登板後援，6局續投被強襲球打到腳退場；賴敏男笑說，「多災多難」，之前林柏亨因為手不舒服休息了3、4個月，沒想到今天登板又受傷。

賴敏男稱讚林柏亨態度認真、上壘率高、很會玩球；林柏亨笑說：「這應該是我有史以來打最好的一場。」林柏亨是球隊主力投手之一，他透露比起打擊更喜歡投球，投手的偶像是中信兄弟吳俊偉，「因為他危機時登板，球速很快、表現也很穩定」，打者偶像是兄弟隊王威晨。