富邦盃／東園三拍子莊昀融品學兼優 教頭看好當U12國手

富邦盃少棒賽今天開打，地主東園國小隊長莊昀融敲出三壘打、後援0.2局無失分，率隊以9比8拿勝；莊昀融是三拍子好手、品學兼優，球速可達105公里，教頭看好能入選U12中華隊。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽今天在青年公園棒球場開打，地主東園國小首戰與台東豐田國小交手，隊長莊昀融先發打第1棒，單場4打數敲出1支安打，6局接替傷退隊友、登板後援投0.2局、無失分，率隊拿下勝利。

總教練賴敏男表示，莊昀融是陣中投打守「三拍子」好手，以他平時的表現當標準的話，今天打得其實不算好，他也是陣中1號王牌投手，控球好、變化球犀利，最快球速可達105公里，看好他未來可以投超過120公里，很有機會被選入U12世界盃棒球賽中華隊。

莊昀融不僅球技佳，此次學校考試又是全班第1名、品學兼優，他透露國小每次考試成績都維持在前3名，最喜歡的科目是數學，數學每次考試都可以在95分以上，平時回家都會讀書約半小時，除了看學校的課業，也喜歡課外讀物，最喜歡看歷史類的書。

身為隊長，莊昀融平時也會鼓勵隊友，打不好沒關係、再調整就好，之前沒有當過國手，有機會想要拚國手資歷，最喜歡的偶像是日籍球星佐佐木朗希，因為他球速快、表現也穩定。