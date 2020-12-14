爆米花／吳松勳再見安合庫延長賽勝 連5屆晉冠軍戰

爆米花棒球聯盟4強合作金庫與安永鮮物交手，兩隊鏖戰至延長賽11局，合作金庫靠著吳松勳再見安打，以9比8擊敗安永鮮物、連5屆爆米花賽事闖進冠軍戰，力拚隊史第3冠。

2020年爆米花棒球聯盟4強賽今天在台體大棒球場登場，合作金庫與安永鮮物交手，兩隊前3局沒有拿下分數，4局合庫靠著陳毅宏2分砲先馳得點，安永5局靠著接連3支安打追回2分、扳平比數。

安永6局蔡岱霖適時安打超前比分，7局再靠著李承恩二壘打、一棒送回2分，取得5比2領先；合庫8局追分，靠著接連四壞保送、張文賢、陳毅宏、馬文修接連安打，一口氣追回3分，再度將比數扳平。

兩隊9局打完僵持不下，延長賽10局上安永鮮物靠著蔡岱霖三壘打、黃義坤安打，一口氣拿下3分，合庫10局下靠著陳智輝安打、高育瑋二壘打、陳孝允安打，追回3分，延長賽11局上合庫投手黃健隆穩守不失分，合庫11局下靠著吳松勳再見安打搶勝。

合庫投手黃健隆後援投2局被敲2支安打，投出1次三振，失掉3分（1分責失分），後援穩守、幫助球隊守住勝利、拿下勝投。

合庫曾於2017至2018年間完成爆米花2連霸，今年再闖冠軍戰，力拚隊史爆米花第3冠。