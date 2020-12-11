爆米花／4強出爐 14日爭冠軍戰門票

爆米花棒球聯盟例行賽今天結束，合作金庫與台灣電力成棒隊5屆賽事都打入4強，安永鮮物今天以7比1擊敗台中成棒隊、取得4強門票，新北市隊則是睽違2年重返4強，4強賽14日開打。

2020年爆米花棒球聯盟賽事10月5日開打，今天例行賽最後一天賽程，合作金庫成棒隊以3比0擊敗台北興富發隊，例行賽戰績17勝2敗、排名第一、晉級4強；合庫曾在2017、2018年完成爆米花2連霸，此次要挑戰隊史爆米花第3冠。

台灣電力成棒隊過去爆米花最佳成績為季軍，昨天例行賽以9比5擊敗台北興富發隊，以例行賽戰績15勝6敗、排名第2、晉級4強。

新北市成棒隊今天最終戰以2比1擊敗桃園航空城隊，例行賽戰績12勝7敗1和、排名第3晉級；新北市成棒隊曾在2018年爆米花聯盟拿下隊史最佳季軍，此次睽違2年重返4強，力拚改寫隊史最佳成績紀錄。

安永鮮物前身崇越隼鷹隊，是2014年首屆爆米花聯盟賽事冠軍，安永鮮物今天與台中成棒隊交手搶勝，例行賽戰績14勝11敗、排名第4晉級。

爆米花明後兩天為休兵日，4強賽將於14日在台體大棒球場舉行，合作金庫與安永鮮物交手，台灣電力與新北市隊碰頭，勝隊取得冠軍戰門票，冠軍預計15日出爐。