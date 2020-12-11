快訊

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

勞動基金炒股案向上燒！寶佳唐楚烈4人羈押禁見

爆米花／4強出爐 14日爭冠軍戰門票

中央社 / 台北11日電

爆米花棒球聯盟例行賽今天結束，合作金庫與台灣電力成棒隊5屆賽事都打入4強，安永鮮物今天以7比1擊敗台中成棒隊、取得4強門票，新北市隊則是睽違2年重返4強，4強賽14日開打。

2020年爆米花棒球聯盟賽事10月5日開打，今天例行賽最後一天賽程，合作金庫成棒隊以3比0擊敗台北興富發隊，例行賽戰績17勝2敗、排名第一、晉級4強；合庫曾在2017、2018年完成爆米花2連霸，此次要挑戰隊史爆米花第3冠。

台灣電力成棒隊過去爆米花最佳成績為季軍，昨天例行賽以9比5擊敗台北興富發隊，以例行賽戰績15勝6敗、排名第2、晉級4強。

新北市成棒隊今天最終戰以2比1擊敗桃園航空城隊，例行賽戰績12勝7敗1和、排名第3晉級；新北市成棒隊曾在2018年爆米花聯盟拿下隊史最佳季軍，此次睽違2年重返4強，力拚改寫隊史最佳成績紀錄。

安永鮮物前身崇越隼鷹隊，是2014年首屆爆米花聯盟賽事冠軍，安永鮮物今天與台中成棒隊交手搶勝，例行賽戰績14勝11敗、排名第4晉級。

爆米花明後兩天為休兵日，4強賽將於14日在台體大棒球場舉行，合作金庫與安永鮮物交手，台灣電力與新北市隊碰頭，勝隊取得冠軍戰門票，冠軍預計15日出爐。

黑豹旗 棒協

延伸閱讀

爆米花／執教生涯兩度嚐至少20連不勝 楊清瓏寫另類紀錄

爆米花／綺麗珊瑚24戰全敗 勝率0寫下新低

爆米花／綺麗珊瑚22戰全敗 止敗只剩2次機會

爆米花／合庫戰績穩居第一 綺麗珊瑚苦吞20連敗

相關新聞

爆米花／執教生涯兩度嚐至少20連不勝 楊清瓏寫另類紀錄

109年度爆米花聯盟例行賽今(11)日畫下句點，綺麗珊瑚在最後一戰以0:7負於台南市成棒隊，24場比賽下來一勝難求，比第三屆由桃園航空城2勝19負，勝率僅0.095的紀錄還慘，創下無法再被打破的0勝率

爆米花／綺麗珊瑚24戰全敗 勝率0寫下新低

109年爆米花棒球聯盟例行賽今天結束，綺麗珊瑚隊最後一戰以0：7輸給台南市隊，未能終止連敗，本屆賽事24場出賽全數吞敗，...

爆米花／好慘！綺麗珊瑚吞23連敗 只剩最後一場機會開胡

爆米花棒球聯盟進入倒數第2天例行賽，合作金庫楊振裕轟出2分砲，還在延長賽10局上敲2打點安打，包辦4打點幫助合庫以8比3...

爆米花／綺麗珊瑚22戰全敗 止敗只剩2次機會

爆米花棒球聯盟例行賽今天三場賽事因雨取消，唯一開打的綺麗珊瑚隊與新北市隊之戰也因雨勢在6局裁定，綺麗珊瑚以0：5輸球，吞...

熱門新聞

日職／陳冠宇突然宣佈退團 羅德：因家庭因素想返台

日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

中職／悍將延攬戰力外球員 宣布簽下葉竹軒、林逸翔

NBA／驚訝亞當斯強壯體格 野獸前鋒威廉森自嘆弗如

NBA／火箭有意清倉？ 專家點名塔克具交易價值

218公分寶兒潛能無限 年度新人王大熱門？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。