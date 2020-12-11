爆米花／執教生涯兩度嚐至少20連不勝 楊清瓏寫另類紀錄

109年度爆米花聯盟例行賽今(11)日畫下句點，綺麗珊瑚在最後一戰以0:7負於台南市成棒隊，24場比賽下來一勝難求，比第三屆由桃園航空城2勝19負，勝率僅0.095的紀錄還慘，創下無法再被打破的0勝率；若和職業相比，則超越1998年台灣大聯盟的台中中纖金剛隊20連不勝紀錄，巧合的是這兩支球隊教頭都是楊清瓏。

台灣職棒史上最長不勝紀錄，是由台灣大聯盟的台中中纖金剛的20連不勝所創下，金剛在1998年4月5日以9：3打敗年代勇士之後，寫下連續44天無法奪勝的里程「悲」，吞下10連敗、20連不勝的紀錄，有球員甚至把原因推給「舒跑」，。

連敗期間教頭楊清瓏扛起球隊責任，作出辭職的決定，但金剛戰績依舊狂瀉不止，直到5月22日擊敗聲寶太陽後，才終於拿下睽違46天的首勝。

對楊清瓏來說，金剛隊這一長段的連敗過程，好像是凌遲至死的感覺一樣，當時接受訪問他表示，「這一陣子我半夜常會突然驚醒，好像想到什麼救金剛的方法就得趕快爬起來記筆記」、「老婆說我不哭也不笑，也不把心中的苦悶向她說，真是一個無情無義的人」。

至於當年談到請辭決定，楊清瓏說雖然難捨「但我已經亂了，趁著金剛隊還有救的時候，所以請公司找個適當的人來救救金剛」。

只是相隔22年後，楊清瓏轉戰業餘擔任綺麗珊瑚總教練，卻再次嘗到更慘的連敗狀況，儘管在業餘隊沒有在職棒隊的壓力，一勝未得還是成為球迷話題。

而根據《自由時報》日前報導，楊清瓏將連敗責任歸咎於自己，他表示陣中投手群壓制力不佳，失分控制在6分以內就很不錯了，但打線一場要打4分並不容易；此外他感嘆目前這批年輕選手其實可以培養，但流動率大，只要被挖角到西岸球隊如合庫與台電等鐵飯碗，公司態度都是給祝福，因此在選材上受限。

只能說執教生涯兩度經歷20連不勝，楊清瓏也算是寫下另類紀錄了。