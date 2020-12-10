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爆米花／好慘！綺麗珊瑚吞23連敗 只剩最後一場機會開胡

中央社 / 台北10日電
綺麗珊瑚吞23連敗。 報系資料照
綺麗珊瑚吞23連敗。 報系資料照

爆米花棒球聯盟進入倒數第2天例行賽，合作金庫楊振裕轟出2分砲，還在延長賽10局上敲2打點安打，包辦4打點幫助合庫以8比3勝出，仍穩居第一，讓綺麗珊瑚慘吞23連敗。

合庫3局上靠著楊振裕轟出2分全壘打，先馳得點，接著黃佳瑋、陳毅宏都敲二壘安打得1分，取得3比0領先；綺麗珊瑚5局下利用合庫投手吳昇峰狀況不穩，出現觸身球、保送，加上三壘手失誤，以及被廖筱堯、陳昊敲安打，攻下3分平手。

雙方僵持到9局結束還是3比3平手，直到10局上從一、二壘有人開始，合庫的楊先賢、楊振裕、張力軒、馬文修、高育瑋都敲出安打，攻下5分；綺麗珊瑚10局下沒辦法攻下分數，終場合庫以8比3擊敗綺麗珊瑚。

合庫先發投手黃健隆投3局被敲1支安打，送出3次三振，無失分；接替的吳昇峰投3局被敲4支安打，出現3次四死球，失掉3分但都非自責分；之後王政浩也投3局，沒被敲任何安打，投3次三振，無失分奪下勝投。綺麗珊瑚先發投手賴聖峯用111球力投9局，被敲8支安打僅失3分，但下一任投手黃佳偉失守。

合庫今天奪下勝利後，仍以16勝2敗暫居第一名，另外台灣電力以9比5擊敗台北興富發，目前位居第二名；新北市隊以9比8擊敗安永鮮物，分別位居第三、第四名。綺麗珊瑚則是慘吞23連敗，明天與台南市隊交手，是本屆爆米花最後能奪下第1勝的機會。季後賽將於14日開打，取例行賽前4名。

黑豹旗 棒協

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