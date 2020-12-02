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爆米花／王政浩6局好投飆9K 合庫穩居第一名

中央社 / 台北2日電
合作金庫先發投手王政浩主投6局無失分飆9K，加上打線連貫，以8比0擊敗桃園航空城隊，目前仍以勝率9成23穩居第一名。 聯合報系資料照
合作金庫先發投手王政浩主投6局無失分飆9K，加上打線連貫，以8比0擊敗桃園航空城隊，目前仍以勝率9成23穩居第一名。 聯合報系資料照

爆米花棒球聯盟今天在台體大棒球場進行，合作金庫先發投手王政浩主投6局無失分飆9K，加上打線連貫，以8比0擊敗桃園航空城隊，目前仍以勝率9成23穩居第一名。

合庫在前3局各得1分，蘇偉銓、楊振裕、楊志翔各敲出帶有1分打點的安打；6局上張文賢、吳松勳都敲出安打，加上出現3次保送，攻下2分；7局上得1分之後，8局上楊先賢再敲2打點二壘安打，終場合庫以8比0擊敗航空城隊。

合庫此戰推出王政浩先發，用94球投6局，被敲5支安打，投2次四死球，飆出9次三振，無失分奪下勝投；賴柏瑋接替投2局，僅被敲1支安打無失分；最後何稟淳投1局也沒有失分，3任投手合力壓制對方打線。

另一場安永鮮物與台灣電力的賽事，安永鮮物打線凶猛，第2棒王仁豪5打數敲出4支安打，包辦3分打點，下一棒黃義坤也敲2支安打送回3分，第5棒蔡岱霖則是6打數敲4支安打，終場以11比4奪勝。安永鮮物先發投手高塩將樹用98球投5局，被敲10支安打，失4分奪下勝投。

爆米花聯盟從10月5日開打至今，合庫已經比了13場賽事，拿下12勝1敗，勝率高達9成23，穩居第一名。安永鮮物今天擊敗台電，不過台電仍暫居第2，安永鮮物爬上第3，微幅領先新北市、航空城。季後賽將於12月14日開打，取例行賽前4名。

爆米花聯盟 棒協

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