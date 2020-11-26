走過23年 協會盃棒球賽停辦

棒球協會表示，因為大專棒球聯賽、春季聯賽、爆米花聯盟等賽事賽程都增加，遭成球隊支出負擔，已舉辦23年的協會盃全國年度棒球大賽將於明年停辦，安永鮮物成為最後一個冠軍。

協會盃自1998年開始舉辦，到今年為止已經舉行23年、22屆（1999年未舉辦），不過主辦單位中華民國棒球協會日前召開會員大會，決議明年將停辦。

棒協表示，當初舉辦協會盃的原意是可以讓大專球隊多打一點賽事，不過大專棒球聯賽（UBL）今年改採16隊不分組單循環賽事，單隊比賽增加2倍，加上春季聯賽及爆米花聯盟棒球賽也增加賽事，多項盃賽讓大專球隊的支出和負擔變大，棒協才會決議取消協會盃。

協會盃第一屆規模僅有8隊，冠軍是陸光棒球隊，從2009年起改成單敗淘汰制，近年來參賽隊伍都在30支左右。協會盃今年由安永鮮物奪下冠軍，日籍投手高塩將樹4天內繳出2場完投勝，獲得大會最有價值球員。