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黑豹旗／成德高中首度闖4強 新竹市長鼓勵五育並進

中央社 / 新竹市26日電
新竹市成德高中棒球隊26日在2020年黑豹旗全國高中棒球大賽成功挺進4強，為隊史最佳。新竹市長林智堅得知後給予祝福與肯定，鼓勵球員運動與課業都能並進。 （新竹市政府提供）中央社
新竹市成德高中棒球隊26日在2020年黑豹旗全國高中棒球大賽成功挺進4強，為隊史最佳。新竹市長林智堅得知後給予祝福與肯定，鼓勵球員運動與課業都能並進。 （新竹市政府提供）中央社

新竹市成德高中棒球隊在2020年黑豹旗全國高中棒球大賽挺進4強，新竹市長林智堅得知後給予祝福與肯定，並表示將持續提供更好環境與資源，讓球員們運動與課業都能並進。

黑豹旗全國高中棒球大賽10月24日開打，成德高中11月23日先在16強賽中以9：4擊敗鶯歌工商晉級8強，今天8強賽再以2比0擊敗玉里高中，隊史首度闖進4強。

新竹市長林智堅今天得知喜訊，透過新聞稿表示，新竹市的子弟兵終於要創下隊史最佳成績，希望他們能一舉奪下最好的成績。

林智堅表示，除了球員們的球技精進外，如何讓體育班的孩子更上一層樓，成為近年市府在體育班改革的目標，希望強化體育團隊組織、提升訓練品質、放入紀律與品德，讓球員能夠發揮最大潛力，無後顧之憂的打球。

成德高中校長楊青山透過新聞稿表示，棒球隊孩子經過教練的強化訓練下，戰力快速提升，棒球隊也朝向「降低行政負擔」、「經費專款專用」、「訓練優質化」三大方向進行調整，希望讓成德高中棒球隊能從別人口中的新興黑馬朝向傳統名校邁進。

此外，已成立21年的新竹高中社團棒球隊，今年也參加黑豹旗賽事，雖然在64強交手成功商水時就吞敗，但學生們都非常享受比賽過程。

新竹高中校長李明昭表示，已故老校長辛志平非常強調全人教育，堅持學生要德、智、體三育並重，當時有學生因為體育不及格而被留級，每年冬季舉辦越野賽跑、夏季舉行游泳比賽，「不會游泳不得畢業。」

李明昭說，學校辦學強調適性發展，包括街舞、熱音等社團的學生也都懂得在課業與興趣上取得平衡，曾有棒球隊員跟他分享，打棒球能更懂得學習專注，也更了解面對失敗與挫折，展現良好的運動態度。

李明昭指出，竹中棒球隊雖不是體育班球隊，但學生仍熱衷練習，每天中午、下課和週六是球隊練習時間，多數學生都能兼顧課業與運動，畢業後進入自己理想的學校繼續深造。

黑豹旗 棒協

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