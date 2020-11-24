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黑豹旗／黃秉揚放假練打敲4安 盼完成爸爸棒球夢

中央社 / 新北24日電
黑豹旗青棒賽高苑工商隊長黃秉揚（圖）16強賽與西苑高中交手，單場4安2打點，好表現率隊搶勝、晉級8強。 中央社
黑豹旗青棒賽高苑工商隊長黃秉揚（圖）16強賽與西苑高中交手，單場4安2打點，好表現率隊搶勝、晉級8強。 中央社

黑豹旗青棒賽高苑工商隊長黃秉揚16強賽與西苑高中交手，單場4安2打點，好表現率隊搶勝、晉級8強；黃秉揚假日練打不休息，直言要完成爸爸未完的棒球夢。

2020年黑豹旗全國高中棒球大賽高苑工商今天與西苑高中交手，高苑打線發揮，團隊敲出19支安打，第2棒黃秉揚首局敲出二壘打，5局敲出安打，7局2次打擊機會都敲安，總計5打數敲出4支安打，包括2支二壘打，貢獻2分打點，率隊搶勝、晉級8強。

高苑總教練李來發表示，黃秉揚高一、高二表現雖然不算最突出，但近期幾個盃賽有找到好手感，調整狀況不錯；李來發也稱讚黃秉揚個性穩定，「個性穩定又認真的球員，場上表現就不會差太多」，教練團選他當隊長、盼他能帶領球隊。

黃秉揚謙虛表示，今天4支安打有3支是運氣好，打擊手感平平、還不算是最好，自己屬於穩定型的球員，並沒有特別突出；黃秉揚家住恆春，為了希望強化打擊，六日放假不回家、會找隊友留在高苑練打。

相較於打擊表現，黃秉揚更滿意近期守備（二壘），他表示之前球隊守備上狀況較多，教練團緊盯、黑豹旗守備進步很多。

黃秉揚的爸爸也是高苑工商棒球隊校友，爸爸同屆隊友還有蘇建榮、吳柏宏等人，目前都在基層青棒隊執教，還有獅隊現役球員陳鏞基；黃秉揚表示，爸爸高中畢業後沒有繼續打，帶著爸爸未完的棒球夢一起拚，高三如果有打出好表現，就會嘗試投入中職選秀，如果沒有表現會先讀大學磨練。

黑豹旗 棒協

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