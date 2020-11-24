黑豹旗／澎湖囝仔不想輸 辛俊昇6局好投率高苑晉8強

黑豹旗全國青棒賽高苑工商與西苑高中16強交手，高苑先發投手「澎湖囝仔」辛俊昇6局優質先發，打線19安火力串聯，終場以13比0、7局拿勝、晉級8強，下一戰將與平鎮高中交手。

2020年黑豹旗全國高中棒球大賽16強高苑工商今天在三重棒球場與西苑高中交手，高苑派出身高190公分投手辛俊昇先發，辛俊昇是澎湖小孩，高中為了想要延續棒球生涯選擇到高苑打球，今天先發也拿著新繡上「澎湖囝仔」字樣的手套登板。

辛俊昇今天總計用61球投6局，僅被敲出3支安打，投出2次三振、無失分，用球數精簡，高苑7局讓陣中另外2名投手登板，陳委聖投0.2局被敲1支安打、投出1次三振，邱駿威投0.1局沒被敲出安打、無失分，3名投手聯手壓制，沒讓西苑有反攻機會。

高苑打線發揮，團隊敲出19支安打，6局打完取得4比0領先，7局靠著黃秉揚二壘打開啟攻勢，單局9安、2保送、對方1次守備失誤，一口氣打了14人次，攻下9分大局、奠定勝基，順利拿下比賽勝利。

高苑總教練李來發表示，辛俊昇表現不錯，他是自我要求很高的球員，訓練時跑步都可以跑在前3名，升上高中球速進步約5公里，目前最快球速141公里，觀念上還需要再強化，希望可以把極速再提升。

辛俊昇自評今天表現還沒有到很好，感覺球被西苑打者掌握的不錯，想辦法把球壓低、讓對手打不好，製造滾地球讓守備幫忙抓出局數，

被問起怎麼會想要在手套上繡上「澎湖囝仔」，辛俊昇說是一個靈感，從澎湖離家到台灣本島打球，好不容易能延續棒球生涯、不想輸人家，接下來要再加強下盤力量，讓自己更進步。