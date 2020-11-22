聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑豹旗／接棒平鎮二游招牌 黃勇傳、曾子祐未來被看好
中華職棒今年二壘、游擊金手套獎得主林靖凱、江坤宇都是平鎮高中出產，今年高二的二游搭擋黃勇傳、曾子祐被看好能夠接棒，延續學長們在中線守備的好表現，總教練吳柏宏表示：「他們兩個跟學長很像。」
二壘手黃勇傳、游擊手曾子祐從高一開始鎮守平鎮中線，吳柏宏表示，兩人跟學長有多項特質雷同，「他們都一樣沈穩，守備跟同時期的靖凱、坤宇差不多，頭腦也很好，後年畢業時或許有機會進入職棒。」
兩人也都有在關注學長比賽，黃勇傳甚至幫曾子祐取了「阿坤」的綽號，不過曾子祐自認跟江坤宇還差很多，「黃勇傳愛鬧我啦，守備跟學長還差很多，有時簡單的球沒接好」。
除了守備穩定度，曾子祐也很佩服江坤宇在場上的「撲克臉」，「他無論表現好壞，心情起伏都差不多，表情看起來差不多，守備、打擊都很穩定，這是我未來1年多要進步的」。
黃勇傳也認為與曾子祐的搭擋還有不足，學長的穩定度、認真態度，都是自己學習的目標，「靖凱學長的守備很好，他的站位很特別，都到草皮區了，距離很遠。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言