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黑豹旗／接棒平鎮二游招牌 黃勇傳、曾子祐未來被看好

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
平鎮高中今年二壘、游擊搭擋黃勇傳（左）、曾子祐。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中今年二壘、游擊搭擋黃勇傳（左）、曾子祐。記者蘇志畬／攝影

中華職棒今年二壘、游擊金手套獎得主林靖凱、江坤宇都是平鎮高中出產，今年高二的二游搭擋黃勇傳、曾子祐被看好能夠接棒，延續學長們在中線守備的好表現，總教練吳柏宏表示：「他們兩個跟學長很像。」

二壘手黃勇傳、游擊手曾子祐從高一開始鎮守平鎮中線，吳柏宏表示，兩人跟學長有多項特質雷同，「他們都一樣沈穩，守備跟同時期的靖凱、坤宇差不多，頭腦也很好，後年畢業時或許有機會進入職棒。」

兩人也都有在關注學長比賽，黃勇傳甚至幫曾子祐取了「阿坤」的綽號，不過曾子祐自認跟江坤宇還差很多，「黃勇傳愛鬧我啦，守備跟學長還差很多，有時簡單的球沒接好」。

除了守備穩定度，曾子祐也很佩服江坤宇在場上的「撲克臉」，「他無論表現好壞，心情起伏都差不多，表情看起來差不多，守備、打擊都很穩定，這是我未來1年多要進步的」。

黃勇傳也認為與曾子祐的搭擋還有不足，學長的穩定度、認真態度，都是自己學習的目標，「靖凱學長的守備很好，他的站位很特別，都到草皮區了，距離很遠。」

平鎮高中二年級游擊手曾子祐。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中二年級游擊手曾子祐。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中二年級二壘手黃勇傳。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中二年級二壘手黃勇傳。記者蘇志畬／攝影

黑豹旗 棒協

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