爆米花／陳偉志2打點助台電搶勝 中培隊22日終戰

爆米花棒球聯盟台灣電力今天與中華培訓隊交手，台電先發投手范孟晨5局好投，陳偉志1安2打點，率隊以3比2拿勝，中培隊明天最終戰與新北市隊交手，賽後球員歸建母隊。

2020年爆米花棒球聯盟賽事今天在嘉義稻江棒球場舉行，台灣電力成棒隊由范孟晨先發，總計用60球投5局僅被敲出4支安打，投出1次三振、無失分，有效壓制中華培訓隊打線。

台電比賽前半段就有攻勢，3局靠著接連四壞保送、陳偉志適時安打幫助球隊先馳得點，5局再靠著李冠賢安打、蔡智榆選到四壞保送，黃彥賓安打送回1分，陳偉志再敲出高飛犧牲打，替球隊多添保險分。

中華培訓隊今天前7局打線受制，直到8局2人出局後，靠著失誤上壘、葉浚琳敲出二壘打送回團隊第1分，9局再靠著羅人豪內野安打、鄭宗哲二壘打再添1分，但攻勢沒有延續，追分不及、吞下敗仗。

中華培訓隊今天由旅美球員林凱威先發，投3局被敲2支安打，投出2次保送、3次三振，失掉1分責失分，張景淯中繼投2局被敲3支安打，投出1次保送、1次暴投，失掉2分責失分，張建耀中繼投2局、林暉盛後援1局，沒有多掉分數。

中華培訓隊此次參賽戰績不列入排名計算，今天賽後爆米花戰績9勝8敗，明天最後一場比賽將與新北市成棒隊交手，結束比賽後球員歸建母隊，陣中大學生球員接下來將備戰大專棒球聯賽。