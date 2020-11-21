黑豹旗／余進德看好未來性 林鈺連哥哥份一起努力

黑豹旗青棒賽玉里高中今天與新光高中交手，玉里9棒林鈺添單場3安3打點、表現亮眼，玉里總教練余進德表示，林鈺添有爆發力、腳程又快，看好未來潛力，林鈺添則希望連哥哥的份一同努力。

2020年黑豹旗全國高中棒球大賽16強，玉里高中今天與新光高中交手，玉里打線發揮，全場敲出14支安打，林鈺添2局敲出二壘打、3局敲出安打，4局再敲出三壘打幫助球隊多添分數，單場4打數敲出3支安打貢獻3分打點，手感維持不錯。

玉里總教練余進德表示，林鈺添本來是二壘手，此次因外野戰力不足、將他拉至外野也有不錯表現，林鈺添腳程快，身高持續抽高，打擊屬於技巧性打者，但也具有爆發力、力量不差。

余進德點名，陣中除了林鈺添外，田楊昇樺、王浩藍、余羿賢都是很有未來性的打者，期待他們之後的發展。

林鈺添表示，2個哥哥之前都有打球，但因為家境關係沒能繼續走棒球路，目前家人也希望他高中畢業後可以去當兵，但林鈺添想要繼續打球。

林鈺添提到，哥哥們會分享一些過去打球的經驗、遇到挫折如何面對，「希望可以繼續讀大學、打球，職棒也是目標，想辦法打出成績讓家人支持，連同哥哥的份一同努力」。