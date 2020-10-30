爆米花聯盟／林暉盛飆速6局好投 中培隊扣倒台中成棒

爆米花棒球聯盟中華培訓隊今天推出道奇隊旅美投手林暉盛先發6局無失分，飆速150公里，中培隊攻擊也漸入佳境，此戰對台中成棒隊猛攻，最終以10比0提前結束比賽奪勝。

林暉盛用96球主投6局，被敲出3支安打，有5次保送，球速飆破150公里，無失分；之後左投許育銘中繼1局飆3K，邱宇倫後援1局也沒被擊出安打，全場3任投手合力完封對手。

這是林暉盛在中華培訓隊的最長投球局數，他提到：「整體狀況還可以，但壞球還是偏多，今天守備也很幫忙我。」林暉盛在比賽中持續測試自己新練的曲球，認為效果不錯，希望能再練得更穩定一點。

每場用球數比預期超出太多，是先前林暉盛遇上的最大問題，目前他持續改善這樣的狀況，把球控得更精準。這場比賽前，林暉盛經過2週休息，他自認狀況調整得不錯。

中培隊在第一階段4場賽事合計只得7分，攻擊火力沒有發揮，本週首戰雖被完封，但打擊狀況漸入佳境，昨天以5比4擊敗安永鮮物，今天更是首度拿下雙位數得分延續連勝。總教練謝承勳認為，經過磨合之後，隊型已經有慢慢打出來，陣中的旅外選手也會帶頭提醒、互相鼓勵。

文化大學羅人豪遞補受傷的邱辰進入培訓隊，昨天晚間才向球隊報到，今天首場出賽就被排為先發第9棒，還揮出全隊在爆米花聯盟的第一轟，單場貢獻2安3打點。

羅人豪生涯首度入選中培隊，他透露，昨天練習時接獲通知，心情上有些緊張、害怕，但也十分興奮，首打席選到保送上壘後，緊張的心情就釋放，之後連2打席安打，他說：「看到這裡的大家都這麼強，自己不想輸。」

另一場合作金庫與台灣電力的業餘傳統強權對決，雙方打完7局還以1比1平手，不過8局上合庫的楊志翔代打揮出超前2分砲，致勝一擊幫助合庫終場以4比1擊敗台電，目前戰績6勝0敗。