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黑豹旗／馬祖高中搶勝 公車司機當教頭盼留精彩回憶

中央社 / 記台中24日電
黑豹旗青棒賽馬祖高中今天與百齡高中交手，馬祖曹竣翔開賽超前比分二壘打帶起氣勢，黃郁閎跑出場內全壘打，以21比1、4局拿勝。 截圖自黑豹旗粉絲團
黑豹旗青棒賽馬祖高中今天與百齡高中交手，馬祖曹竣翔開賽超前比分二壘打帶起氣勢，黃郁閎跑出場內全壘打，以21比1、4局拿勝。 截圖自黑豹旗粉絲團

黑豹旗青棒賽馬祖高中今天與百齡高中交手，馬祖曹竣翔開賽超前比分二壘打帶起氣勢，黃郁閎跑出場內全壘打，以21比1、4局拿勝；公車司機鄭新勇當總教練，盼球員留下最精彩的人生回憶。

2020年黑豹旗全國高中棒球大賽今天開打，離島球隊馬祖高中首戰與百齡高中交手，百齡首局上先拿1分，1局下馬祖靠著失誤、保送、野手選擇，曹竣翔超前比分二壘打，一棒送回3分，帶起球隊氣勢。

馬祖高中全場敲出17支安打，黃郁閎3局跑出場內全壘打，先發投手吳政陽4局飆10次三振，失掉1分非責失分，順利以21比1、4局拿下勝利。

馬祖總教練鄭新勇平時職業是公車司機，對於帶球隊有一股熱情和執著，他說對今天球隊表現不是很滿意，但在可接受的範圍內，感覺球員還是有點放不開，「我們在馬祖練習的時候，他們的棒子應該不只這樣」。

鄭新勇也提到，技術教練可從旁協助，但是經驗值和抗壓能力要透過實戰培養，下一場比賽將碰上科班球隊莊敬高職，「我們會盡力，這是用錢買不到的經驗，這段回憶相信會成為球員人生過程中最精彩的回憶」。

曹竣翔1局上出現守備失誤，他表示，「1局下打擊機會，想著道歉野球，要想辦法把壘上的隊友送回來」；馬祖高中今天大陣仗親友團到場加油，曹竣翔表示，大家凝聚力很強，接下來比賽一樣盡力、放開來打。

黑豹旗 棒協

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