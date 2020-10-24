黑豹旗／馬祖高中搶勝 公車司機當教頭盼留精彩回憶
黑豹旗青棒賽馬祖高中今天與百齡高中交手，馬祖曹竣翔開賽超前比分二壘打帶起氣勢，黃郁閎跑出場內全壘打，以21比1、4局拿勝；公車司機鄭新勇當總教練，盼球員留下最精彩的人生回憶。
2020年黑豹旗全國高中棒球大賽今天開打，離島球隊馬祖高中首戰與百齡高中交手，百齡首局上先拿1分，1局下馬祖靠著失誤、保送、野手選擇，曹竣翔超前比分二壘打，一棒送回3分，帶起球隊氣勢。
馬祖高中全場敲出17支安打，黃郁閎3局跑出場內全壘打，先發投手吳政陽4局飆10次三振，失掉1分非責失分，順利以21比1、4局拿下勝利。
馬祖總教練鄭新勇平時職業是公車司機，對於帶球隊有一股熱情和執著，他說對今天球隊表現不是很滿意，但在可接受的範圍內，感覺球員還是有點放不開，「我們在馬祖練習的時候，他們的棒子應該不只這樣」。
鄭新勇也提到，技術教練可從旁協助，但是經驗值和抗壓能力要透過實戰培養，下一場比賽將碰上科班球隊莊敬高職，「我們會盡力，這是用錢買不到的經驗，這段回憶相信會成為球員人生過程中最精彩的回憶」。
曹竣翔1局上出現守備失誤，他表示，「1局下打擊機會，想著道歉野球，要想辦法把壘上的隊友送回來」；馬祖高中今天大陣仗親友團到場加油，曹竣翔表示，大家凝聚力很強，接下來比賽一樣盡力、放開來打。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言