黑豹旗／首戰掃2長打 李灝宇找回巔峰手感

黑豹旗青棒賽今天開打，平鎮高中開幕戰與桃園高中交手，平鎮強打李灝宇單場2長打3打點率隊搶勝；李灝宇因腰傷休息半年後，前2個盃賽就轟不停、找回巔峰時手感，心態上明顯成長。

2020年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天在台體大棒球場舉行開幕儀式，此次總計194支球隊參賽，開幕戰由上屆冠軍平鎮高中與同樣來自桃園的桃園高中交手。

開幕戰兩隊實力有段落差，平鎮高中3任投手田勝文、洪宸毅、賴延峰依序登板，各投1局送出6次三振，沒有被敲出安打、無失分；平鎮打線敲出8支安打，加上對手送上12次四壞保送、5次觸身球保送、5次暴投，平鎮首局拿7分、2局拿2分、3局攻下11分，終場以20比0、3局拿下勝利。

平鎮高中陣中強打林子豪、宋晟睿今年畢業、投入中職，總教練吳柏宏表示， 替補上來的球員張翔、曾子祐表現都不錯，打線上不會有太大落差，此次投野手有8成是上一屆原班人馬，戰力影響不大、目標冠軍。

平鎮陣中強打李灝宇先前因為腰傷完整休息約半年，直到10月立德盃、巨人盃才復出，吳柏宏表示，之前2個盃賽主要讓李灝宇適應比賽的感覺，他在這2個盃賽轟不停，至少敲出7轟，雖然場地是簡易球場，但觀察他的揮棒速度和感覺，「有回到顛峰時期的樣子」。

吳柏宏也提到李灝宇心態成長很多，高一就入選U18世界盃青棒賽代表隊，外界都知他具有長打實力，高二回到母隊後感覺想要求更好，反而沒能發揮最好的能力，今年升上高三，李灝宇心態上有明顯的轉變，明白自己的力量只要確實擊球，就可以讓球飛很遠。

李灝宇被看好有旅外潛力，吳柏宏也提到，李灝宇已經高三，高二因為傷勢影響出賽機會，若想要旅外、高三需要打出成績讓球探看，也期待他此次出賽表現。

首場比賽遇上非科班球隊桃園高中，平鎮順利拿下勝利，吳柏宏也不斷鼓勵球員，不管遇上什麼球隊，都要拿出真本領，大家互相學習、切磋。