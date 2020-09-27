黑豹旗／曹祐齊休4個月復出 強化身體盼提升球速

大理高中青棒隊投手曹祐齊先前入選U18中華培訓隊因傷沒出賽，休養約4個月將於黑豹旗復出，曹祐齊被看好具有旅外潛力，高中因傷比賽打打停停，也盼強化身體素質，提升球速。

曹祐齊為中職退役球星、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵的兒子，突出的球速和身材條件是球探追逐的焦點，去年初投完高中棒球聯賽（木棒組賽事）第一階段比賽後，因為手傷休息，直到去年底新北富邦國際城市U18棒球邀請賽才復出。

今年打完玉山盃青棒賽後，有入選U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊，但因為手不舒服沒有在對抗賽中出賽，曹祐齊表示，這次主要是手肘疲勞、發炎，和之前的傷勢不太一樣，教練希望他有充足休息時間，期間球隊參加桃園盃、立德盃賽事，他都不會出賽。

曹祐齊目前高三，高中生涯因為傷勢比賽一直打打停停，他表示，遇到問題就要想辦法解決，樂觀一點面對，想辦法加強身體素質，將近4個月的休息時間，也有維持訓練。

曹祐齊曾在木棒聯賽飆出最快球速146公里，他表示，提升球速當然會是目標，「有速度就有一定的優勢，但要靠平常訓練把身體素質養好，有好的身體素質才可以反映在成績上。」

曹祐齊被看好具有旅外潛力，今年因為武漢肺炎疫情影響許多球員旅外規劃，曹祐齊表示，爸爸有幫忙分析很多狀況，如果沒有出國，爸爸希望他先讀大學，「走一步看一步，健康擺第一，沒有好的身體想再多都沒有用。」

黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月24日開打，大理高中首戰將與復興實中交手，若順利搶勝則會與秀峰高中碰頭。