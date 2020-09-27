黑豹旗／腰傷休半年復出 李灝宇不想再錯失機會

平鎮高中青棒隊強打李灝宇被看好有旅外潛力，先前因為腰傷休息約半年，嚴重時生活都受影響，過程也曾擔心，但他表示，已經復原，黑豹旗復出希望自己更成熟，不要再錯失機會。

2020年第8屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月24日開打，此次總計194支球隊參賽，報名球員將近3400人，平鎮高中為上屆黑豹旗冠軍，今年誓言連霸。

平鎮高中高三強打李灝宇從高一時就是國內外球探追逐的焦點，被看好具有旅外潛力，但今年初打完高中棒球聯賽（木棒組）賽事後，因為腰部椎弓骨處不舒服完全休息，目前都還沒有投入正式比賽。

李灝宇透露，當時一連串比賽，身體不舒服的情況發生，嚴重到走路、睡覺翻身都會痛，這半年的休息，想辦法讓肌肉放鬆，每天做核心訓練，現在已恢復練打，應該在10月中的立德盃青棒賽就可以開始出賽，黑豹旗也會參賽。

李灝宇坦言休息時期有點害怕，擔心狀況不會改善，平鎮畢業的學長、現統一獅隊球員林子豪鼓勵，要他好好復健，不要為了求成績還沒完全好就回到場上，這樣會容易受傷。

李灝宇表示，目前練打已經不會有不舒服的感覺，只是需要比較長的熱身時間，前兩年參加黑豹旗棒球賽個人表現都不算突出，希望這次參賽可以把平時練習的東西發揮，不要一直想著證明自己，「平常心、成熟一點，不想要一次次錯失機會」。

今年因為武漢肺炎疫情影響，部分有旅外夢的球員選擇先投入中職選秀，李灝宇表示，明年畢業第一優先還是旅外，但若疫情沒能控制、無法如願，先讀大學或到業餘隊磨練都有考慮。