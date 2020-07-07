玉山U18對抗賽／預定亞青主戰捕手人選 教頭評張翔太安靜

平鎮高中捕手張翔在少棒、青少棒有國手資歷，此次若沒意外應該也會是亞洲青棒錦標賽主戰捕手；總教練吳柏宏表示，張翔守優於攻，接球能力不錯，但太過安靜、要加強場上領導。

平鎮高中捕手張翔在少棒、青少棒不乏國手資歷，升上高中後目前為止還沒有入選過國家隊，此次被選入亞洲青棒錦標賽中華培訓隊，今天在對抗賽第7戰攻守有表現，2局敲出三壘打，一棒送回2分，3局敲出安打，單場4打數敲出2支安打、貢獻2分打點，表現亮眼。

中華隊總教練吳柏宏表示，此批年齡可以打亞青的球員中，張翔應該是主戰捕手不二人選，張翔雖然才高二，但已經算是國際賽經驗豐富的球員，守優於攻。

對於張翔的蹲捕表現，吳柏宏直言，「他是太過安靜的捕手，場上的領導指揮還要再加強」，目前看起來接球能力不錯，「壞的球都可以接成好的，拿球的時間短也是優點」。

對於此次玉山U18藍白對抗賽表現，張翔自評沒有很好，希望可以再加強蹲捕時的擋球能力，至於能否留在最後的亞青中華隊正選名單中，「平常心看待」。