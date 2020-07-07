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玉山U18對抗賽／「變髮」圖強 強打蔡佳諺破除低潮敲首安

聯合新聞網 / 聯合新聞網／台東即時報導
去年U18世界盃國手的蔡佳諺前5戰18打席無安打，第6戰「首安」終於出爐。 聯合新聞網／台東攝影
去年U18世界盃國手的蔡佳諺前5戰18打席無安打，第6戰「首安」終於出爐。 聯合新聞網／台東攝影

去年U18世界盃國手的蔡佳諺，今年再度來到培訓隊後卻碰上低潮，前5戰18打席無安打，只靠著3次保送上壘及1次高飛犧牲打打回1打點，第6戰「首安」終於出爐，他說：「前一天剪髮也將壞運剪掉，不好的都過去了。」

來自穀保家商的蔡佳諺今年玉山盃摘下打點獎及最佳指定打擊獎，木棒聯賽也是繳出高達4成38的打擊率，順利入選36人培訓名單，不過他在9天7戰的對抗賽卻陷入低潮，前5戰一安難求。

蔡佳諺表示，前幾天打擊時自己都想得太複雜也放不開，沒有安打後就越來越急，第6戰他改變心態，鎖定直球攻擊，終於揮出對抗賽首安，「想法簡單一點就好。」

蔡佳諺利用5日的休兵日「變髮」，隔日就成功敲安。 聯合新聞網／台東攝影
蔡佳諺利用5日的休兵日「變髮」，隔日就成功敲安。 聯合新聞網／台東攝影

事實上，蔡佳諺利用5日的休兵日「變髮」，隔日就成功敲安，他笑說：「不好的都過去了，剛好要去文化報到需要把頭髮剪掉，沒想到安打就也開張。」

今年將畢業的他不像同學林子崴等人確定投入中職選秀，蔡佳諺決定再到大學學習，希望能像學長陳真一樣，在大學階段打擊大爆發。

蔡佳諺說：「到文化後希望能將打擊這部分再往上提升，文化打者的power都很不錯，學長（陳真）也都會給我建議，叫我繼續加油。」

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