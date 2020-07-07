快訊

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎 辦事處櫃台暫停收件

西非大海賊時代：幾內亞灣海盜出擊 綁架5名中國水手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山U18對抗賽／林昱珉自評好壞球太明顯 盼更全面拚旅外

中央社 / 台東7日電
穀保家商投手林昱珉（圖）入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，在玉山U18藍白賽投8局無責失分，儘管帳面成績不錯，但林昱珉自評好壞球太明顯，盼能更全面。 中央社
穀保家商投手林昱珉（圖）入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，在玉山U18藍白賽投8局無責失分，儘管帳面成績不錯，但林昱珉自評好壞球太明顯，盼能更全面。 中央社

穀保家商投手林昱珉入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，並在玉山U18藍白賽投8局無責失分，儘管帳面成績不錯，但林昱珉自評好壞球太明顯，盼能更全面，從現在開始就想著未來、目標旅外。

穀保家商投手林昱珉、去年就入選U18世界盃棒球賽中華代表隊，今年再被選入亞洲青棒錦標賽培訓隊，此次7場對抗賽，總計3場出賽，投8局被敲4支安打，投出6次三振，失1分（非責失分），表現亮眼，留在正式名單中應該沒有意外。

中華隊投手教練羅健銘說，林昱珉此次出賽狀況不錯，直球尾勁好，本來就具有一定實力，短局數對戰，現階段的高中打者想要輕易突破林昱珉不是容易的事。

雖然此次帳面成績亮眼，但林昱珉並不滿意，此次出賽最快球速僅投到144公里，出現3次觸身球保送，用球數偏多，好壞球的差別太明顯，「只是剛好打者打不好，還有很多東西需要調整」。

林昱珉也提到，連2年入選培訓隊，沒有去年的緊張感了，但培訓隊集結全國現階段最佳的高中生，對抗賽更想要認真拚，此次出賽也特別要求自己的投球位置，希望最後可以留在18人正選名單中。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，亞洲青棒錦標賽延至12月在高雄舉行，若入選正式名單，出賽時已經是高三，林昱珉表示，一直都有在思考畢業之後的事情，也有跟母隊教練團和學長們討論。

林昱珉目標旅外，目前最快球速149公里、均速144公里，教練給建議，如果想要拚旅外，希望把均速提升至147公里，林昱珉也希望可以精進武器球。

林昱珉這2年在母隊與另一支青棒球隊平鎮高中對戰次數頻繁，他也坦言，有發現平鎮的打者對自己的球掌握度越來越好，「希望自己可以更全面，無論直球、變化球，都可以拿來當武器」。

棒協

延伸閱讀

玉山U18對抗賽／能否入選培訓隊 李展毅平常心看待

玉山U18對抗賽／李承鴻2年球速增20公里 潛力備受看好

玉山U18對抗賽／曾子祐猛打賞 盼入選國手

玉山U18對抗賽／中華白好投 退中華藍搶首勝

相關新聞

玉山U18對抗賽／「變髮」圖強 強打蔡佳諺破除低潮敲首安

去年U18世界盃國手的蔡佳諺，今年再度來到培訓隊後卻碰上低潮，前5戰18打席無安打，只靠著3次保送上壘及1次高飛犧牲打打回1打點，第6戰「首安」終於出爐，他說：「前一天剪髮也將壞運剪掉，不好的都過去了

玉山U18對抗賽／能否入選培訓隊 李展毅平常心看待

經過9天7戰的比賽，U18中華培訓隊今天結束首階段集訓，9日下午將選出最終名單，總教練吳柏宏表示，預計還是像去年一樣先選出22人名單，再從中確認最終18人名單。 玉山U18中華藍白對抗賽今天進行

玉山U18對抗賽／預定亞青主戰捕手人選 教頭評張翔太安靜

平鎮高中捕手張翔在少棒、青少棒有國手資歷，此次若沒意外應該也會是亞洲青棒錦標賽主戰捕手；總教練吳柏宏表示，張翔守優於攻，...

玉山U18對抗賽／林昱珉自評好壞球太明顯 盼更全面拚旅外

穀保家商投手林昱珉入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，並在玉山U18藍白賽投8局無責失分，儘管帳面成績不錯，但林昱珉自評好壞球太明...

華南少棒／關西國中趙佳誠獲選國手 10月赴墨西哥為台爭光

新竹縣關西國中棒球隊員趙佳誠，在6月舉辦的華南金控盃全國青少棒錦標賽中表現出色，獲得中華民國棒球協會青少棒選訓委員青睞，...

玉山U18對抗賽／李承鴻2年球速增20公里 潛力備受看好

普門中學投手李承鴻從田徑改練棒球發揮臂力優勢，高中2年球速進步逾20公里，此次遞補入亞青培訓隊、對抗賽有不錯表現，中華隊...

玉山U18對抗賽／曾子祐猛打賞 盼入選國手

來自平鎮高中一年級的曾子祐今天打擊大爆發，他在玉山U18中華藍白對抗賽第6戰繳出4安打的「猛打賞」，助白隊以9：8擊敗藍...

玉山U18對抗賽／卸職棒球員光環 蘇建榮任國家隊教練受肯定

目前在大同高中執教的蘇建榮，今年玉山盃率領屏東縣打出佳績，也讓他首度有機會當上國家隊教練，「當選手時期都沒機會穿上這件球衣，我當然是非常開心，代表我是值得被肯定的。」 蘇建榮是這次U18中華教練

熱門新聞

美國疫情失控 NBA為什麼要堅定復賽？

中職／目標還是旅外 陳偉殷提前婉拒回台打球

日職／強打、鐵牛棚、守備好 樂天登頂三大武器

中職／象盼周五封王 今戰猿拚M3

NBA／哈沃德確定不缺席復賽 許諾捐薪資助平權運動

中職／前役外野守備拖垮戰局 猿隊叫上老將詹智堯支援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。