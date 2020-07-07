玉山U18對抗賽／林昱珉自評好壞球太明顯 盼更全面拚旅外

穀保家商投手林昱珉入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，並在玉山U18藍白賽投8局無責失分，儘管帳面成績不錯，但林昱珉自評好壞球太明顯，盼能更全面，從現在開始就想著未來、目標旅外。

穀保家商投手林昱珉、去年就入選U18世界盃棒球賽中華代表隊，今年再被選入亞洲青棒錦標賽培訓隊，此次7場對抗賽，總計3場出賽，投8局被敲4支安打，投出6次三振，失1分（非責失分），表現亮眼，留在正式名單中應該沒有意外。

中華隊投手教練羅健銘說，林昱珉此次出賽狀況不錯，直球尾勁好，本來就具有一定實力，短局數對戰，現階段的高中打者想要輕易突破林昱珉不是容易的事。

雖然此次帳面成績亮眼，但林昱珉並不滿意，此次出賽最快球速僅投到144公里，出現3次觸身球保送，用球數偏多，好壞球的差別太明顯，「只是剛好打者打不好，還有很多東西需要調整」。

林昱珉也提到，連2年入選培訓隊，沒有去年的緊張感了，但培訓隊集結全國現階段最佳的高中生，對抗賽更想要認真拚，此次出賽也特別要求自己的投球位置，希望最後可以留在18人正選名單中。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，亞洲青棒錦標賽延至12月在高雄舉行，若入選正式名單，出賽時已經是高三，林昱珉表示，一直都有在思考畢業之後的事情，也有跟母隊教練團和學長們討論。

林昱珉目標旅外，目前最快球速149公里、均速144公里，教練給建議，如果想要拚旅外，希望把均速提升至147公里，林昱珉也希望可以精進武器球。

林昱珉這2年在母隊與另一支青棒球隊平鎮高中對戰次數頻繁，他也坦言，有發現平鎮的打者對自己的球掌握度越來越好，「希望自己可以更全面，無論直球、變化球，都可以拿來當武器」。