玉山U18對抗賽／能否入選培訓隊 李展毅平常心看待

經過9天7戰的比賽，U18中華培訓隊今天結束首階段集訓，9日下午將選出最終名單，總教練吳柏宏表示，預計還是像去年一樣先選出22人名單，再從中確認最終18人名單。

玉山U18中華藍白對抗賽今天進行最終戰，藍隊在2局上一輪猛攻，單局灌進4分，5局上李展毅一棒扛出全壘打牆，轟出此次對抗賽唯一1支全壘打，最終藍隊就以5：0擊敗白隊。

吳柏宏表示，雖然在擔任捕手部分較其他球員經驗稍差，但當初選李展毅進培訓隊就是看中他的長打能力。

去年就曾入選培訓隊的李展毅則表示，去年三振太多，今年全壘打隻數雖與去年相同，但打擊成績更好，對於是否能進入最後正選名單，李展毅平常心面對，「不管有沒有選上還是要繼續練習，還有高三比賽要打，若是沒上就再拚回來。」

經過9天7戰的比賽，U18中華培訓隊今天結束首階段集訓，9日下午將選出最終名單。 聯合新聞網／台東攝影

而培訓隊上月22日至台東報到後展開集訓及7場對抗賽，賽後總教練吳柏宏也肯定球員的表現，並勉勵大家不論最終是否有入選都要繼續努力，「這幾場比賽觀察下來，守備部分都表現得不錯，但外野打擊部分發揮得較不好。」

吳柏宏表示，接下來還會與教練團、選訓委員討論，選出最終名單，但應該會先選出22人，再從中決定最終18人。