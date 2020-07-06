玉山U18對抗賽／李承鴻2年球速增20公里品質佳 潛力備受看好

中央社 / 台東6日電

普門中學投手李承鴻從田徑改練棒球發揮臂力優勢，高中2年球速進步逾20公里，此次遞補入亞青培訓隊、對抗賽有不錯表現，中華隊總教練吳柏宏看好，未來將是國家隊可用之兵。

普門中學投手李承鴻因為穀保家商火球男潘文輝受傷退訓，遞補入亞洲青棒錦標賽中華培訓隊，他直言，「好不容易有這個機會，更會想要努力求表現」，此次對抗賽投出不錯成績。

玉山U18中華藍白對抗賽，今天在台東體中打第6戰，李承鴻分在中華白隊、4局登板中繼，總計用45球投3局被敲3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，最快球速約143公里、球的品質很好。

李承鴻透露，國小是練田徑壘球擲遠，聽人家說田徑未來的路比較不好發展，自己的臂力很好，可以改打棒球，國中打棒球以野手為主，升上高中後專職投手、喜歡掌控全場的感覺，當初考高中棒球隊球速約在124公里左右，目前高二球速已經進步至146公里。

李承鴻表示，沒有特別因為想要增加球速做什麼訓練，但維持重量訓練是習慣，可能也因此有些幫助；他也提到，剛開始練投手很常被打，直到今年初螺絲盃全國青棒邀請賽，對高苑工商投出6局無安打比賽、信心大增。

中華隊總教練吳柏宏提到，李承鴻直球不錯，但相對來說危機處理能力還可以更好，需要更多的經驗磨練，無論最後能否留在正選名單中，都看好他未來會是中華隊可用之兵。李承鴻目前為止沒有過棒球國手資歷，他也希望此次能夠留在正選名單中。

棒協

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