玉山U18對抗賽／曾子祐單場敲4安 看齊強打李灝宇

玉山U18中華藍白對抗賽第6戰，中華白隊曾子祐單場4安手感燙，率隊以9比8擊敗中華藍隊；曾子祐適時補上游擊缺，喊話「想跟李灝宇一樣」，此次對抗賽攻守表現都亮眼。

亞洲青棒錦標賽中華培訓隊6月底展開集訓，6月29日起在台東體中打7場對抗賽，此次中華培訓隊由拿下玉山盃冠軍的桃園市隊（平鎮高中）主導選訓，平鎮陣中強打游擊手李灝宇因腰不舒服缺陣，高一野手曾子祐把握機會，表現令人驚豔。

曾子祐今天先發打第2棒、守游擊，首局吞下三振，3局敲出三壘打、有1分打點，5局敲出一壘安打，8局再敲出三壘打，9局也敲安，總計5打數敲出4支安打，是球隊攻勢串聯關鍵。

中華隊總教練吳柏宏表示，曾子祐本來就是很穩定的球員，心情起伏不會太大、心態很成熟，不會因前一天表現不好，影響接下來的表現。吳柏宏也直言，跟李灝宇相比，曾子祐的守備穩札穩打、不需要教練團擔心，反倒是此次打擊發揮好、令人印象深刻。

曾子祐提到，當時知道李灝宇腰不舒服，就有心理準備需要負擔游擊位置，他直言：「想要跟李灝宇一樣」；曾子祐也明白，入選培訓隊都是現階段最佳的高中球員更努力拚，前一場比賽打不好，教練團有幫忙微調打擊姿勢，上場想著做好推進工作，收到不錯的成效。

今天比賽兩隊總計敲出30支安打、安打數不少，吳柏宏也提到，比賽打到後半段，打者慢慢熟悉投手的節奏，打擊調整也到位，至於投手群，因為累積出賽局數，可能也有些疲勞，才會形成這樣的狀況；白隊今天以9比8拿下勝利，目前6戰打完、白隊戰績4勝2敗。