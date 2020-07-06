玉山U18對抗賽／卸職棒球員光環 蘇建榮任國家隊教練受肯定

目前在大同高中執教的蘇建榮，今年玉山盃率領屏東縣打出佳績，也讓他首度有機會當上國家隊教練，「當選手時期都沒機會穿上這件球衣，我當然是非常開心，代表我是值得被肯定的。」

蘇建榮是這次U18中華教練團之一，主要負責外野及跑壘部分，他在2016年卸下職棒球員光環後，先至綺麗珊瑚成棒隊當球員、教練，去年考取專任教練資格，回到家鄉任教，執教首年球隊成績就有大幅提升，也讓他有機會首度穿上這件藍白球衣。

「這件事（當中華隊教練）是我選手退下來後想都沒想過的事，從沒想過會穿上中華隊球衣。」蘇建榮球員時期沒有任何國手資歷，沒想到回到基層第一年就有機會穿上中華隊球衣，也讓他直呼開心。

「對我球員還是教練生涯來說當然是非常開心，代表我是值得被肯定的。」蘇建榮表示，能來到培訓隊的36名球員都是國內青棒的佼佼者，他們的技術已經非常成熟，因此希望能帶給他們一些打擊、跑壘的觀念。

蘇建榮認為，現在球探、教練不一定完全都是看打球技術，有很多像是跑壘積極度、再進壘的拚勁，這都是每位教練、球探想要看到的。

「我覺得會打球不一定會玩球，包含一些回傳球、守備狀況來時，有沒有把狀況先想在腦中，而不是發生時才去想，這是一個好球員必須要有的特質。」除了中華隊的任務外，蘇建榮更希望能將大同高中棒球隊帶得更好，「我還有很多需要學習的地方，也還要繼續加油。」