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玉山U18對抗賽／辜仲諒現身台東打氣 勉小球員永不放棄

聯合報 / 台東即時報導
中華棒球協會理事長辜仲諒特別來到現場替小球員加油打氣。 聯合新聞網／台東攝影
中華棒球協會理事長辜仲諒特別來到現場替小球員加油打氣。 聯合新聞網／台東攝影

為了選出在年底舉行的2020年亞洲青棒錦標賽，中華培訓隊在台東體中進行9天7戰的對抗賽。今天玉山U18中華藍白對抗賽第3戰賽前，中華棒球協會理事長辜仲諒特別來到現場替小球員加油打氣，他說：「你們要記住一個態度，就是永不放棄。」

玉山盃結束後選出36人培訓名單，將在7場對抗賽後選出最終18人，前兩戰打完藍、白隊各取得1勝，今天進行第3戰賽前，辜仲諒特別來到球場，向球員們勉勵、打氣。

中華棒球協會理事長辜仲諒特別來到現場替小球員加油打氣 聯合新聞網／台東攝影
中華棒球協會理事長辜仲諒特別來到現場替小球員加油打氣 聯合新聞網／台東攝影

辜仲諒以自己學生時期也曾打球的經歷為例，希望培訓隊球員們能記得自己是經過多少辛苦及努力才能走到今天，有機會穿上國家隊球衣、為國出征，但他強調，打球不只是為了成績，更重要的是打球的態度。

「重要的不只是代表國家，這一時的輝煌而已，而是在面對將來生活所展現的態度，唯一態度就是永不放棄。」辜仲諒表示，棒球領域很大，將來不是只能打球，「但只要你有意志力和決心，優秀的人到任何領域都會是人才。」

2018年辜仲諒曾宴請該年各級中華隊選手與教練到場，履行之前的約定，請大家吃牛排，這次集訓他也將再請大家吃牛排，他開玩笑說：「之前沒打冠軍的這次吃前要先簽名，之後要打一座冠軍還我。」

中華棒球協會理事長辜仲諒特別來到現場替小球員加油打氣 聯合新聞網／台東攝影
中華棒球協會理事長辜仲諒特別來到現場替小球員加油打氣 聯合新聞網／台東攝影

玉山盃 棒協

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