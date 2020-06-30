玉山U18對抗賽／青棒大物齊聚 中職各隊球探情蒐

玉山U18中華藍白對抗賽昨天起在台東體中進行9天7站的比賽，培訓隊中也有不少今年可望投入中職選秀的新秀，吸引各隊球探前來觀賽，中信兄弟隊球探王詮宏就說這是十分難得的機會，一次可以看到青棒頂尖好手齊聚。

桃園市在本月中的玉山盃奪冠，取得年底在高雄舉辦的2020年亞洲青棒錦標賽，由吳柏宏擔任總教練，選出36人培訓名單，分為藍、白兩隊，在台東體中集訓，將在這7場對抗賽結束後選出最終18人名單。

培訓名單中有不少今年有望投入中職選秀的球員，像是宋晟睿、林子葳、林子豪、馬傑森、馬鋼、林吳晉瑋等人，以及其他潛力好手都齊聚台東，因此在7月20日的中職選秀會前也吸引各隊球隊到場，加上大學校院教練，約有20人到場觀賽。

王詮宏認為，這樣的比賽是非常難得的機會，可以在一場比賽中看到台灣頂尖青棒好手齊聚，「在這樣高強度、高張力的比賽下，更能顯示選手的抗壓性，會是很好對選手未來評價的參考依據。」

去年決定轉任味全龍牛棚教練的郭勝安這次也與林瑋恩等人一同到場觀賽，今年味全同樣握有狀元籤，前兩輪還可指名2名選手，郭勝安說：「這次並沒有特別鎖定哪位選手，只要是好手都會看，但球隊目前應該會以投捕為主。」

富邦球探沈鈺傑也表示，這次對抗賽強度高，更能看出球員在高壓情況下的發揮，「這樣的對戰組合非常難得，想看球員在這樣的強度下能不能有發揮。」