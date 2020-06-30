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玉山U18對抗賽／中華白好投 退中華藍搶首勝

聯合報 / 記者陳宛晶／綜合報導
中華白隊在首場對抗賽贏球。圖／中華棒協提供
中華白隊在首場對抗賽贏球。圖／中華棒協提供

「玉山Ｕ十八中華藍白對抗賽」昨天在台東體中棒球場展開，首戰中華白隊投手群展現強大壓制力，全場只讓中華藍隊敲出二支安打，加上馬鋼、黃勇傳各有三安的猛打表現，白隊以六比二勝出。

為了備戰今年年底在高雄澄清湖及立德棒球場舉行的二○二○年第十三屆亞洲青棒錦標賽，在玉山盃結束後選出卅六人培訓名單，並將球員分為藍、白兩隊，廿二日至台東報到後隔日展開集訓。

白隊林昱珉先發投得不錯。圖／中華棒協提供
白隊林昱珉先發投得不錯。圖／中華棒協提供

經過一周的訓練，昨天起展開九天七戰的對抗賽，中華隊總教練吳柏宏表示，上周的訓練主要只是幫助球員找回比賽感覺，將狀況較佳的球員擺進先發名單。

昨天白隊由林昱珉先發，藍隊則派出邱駿威。吳柏宏說，第一場對抗賽球員們都還在找比賽感覺，尤其是打者從玉山盃結束後就沒有實戰打擊，「感覺他們在比賽中段起才慢慢進入狀況。」白隊林昱珉投三局面對十二名打者沒被敲出任何安打，只因觸身球及四壞球讓對手上壘，狀況不錯。

玉山盃 棒協

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