華南青少棒／林孟佶壓台東喊復仇成功 再拚U15國手

華南金控青少棒賽，桃園市隊先發投手林孟佶展現高抗壓、滑球決勝，4強扛先發6.2局飆9K，壓制台東打線、率隊拿勝晉級冠軍戰，他直言：「復仇成功」，希望拚U15世界盃國手。

109年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強，桃園市隊與台東縣隊今天在三重棒球場交手，上屆兩隊冠軍戰交手，台東縣隊拿下冠軍，桃園市隊今年喊話復仇。

桃園市隊先發投手林孟佶，今天先發僅在3局稍微有狀況，接連被敲2支安打，投出1次保送，失掉2分，比賽後半段越投越穩，沒有多掉分數；林孟佶今天總計用96球投6.2局，被敲6支安打，投出9次三振，球隊拿下勝利、林孟佶為勝投。

桃園市隊總教練黃湋志表示，賽前就有跟林孟佶溝通，今天這場比賽就交給他，他也表現很出色，變化球犀利，投球位置壓在邊邊角角，減少讓台東縣打者敲出長打的機會，展現出很好的抗壓性。

林孟佶表示，今天滑球狀況好，知道台東縣打者打擊實力不錯，想辦法將球投進想要的位置，此次比賽感覺一場比一場投得更好，他也直言：「今天這場比賽，算是復仇成功。」

林孟佶為去年亞洲青少棒錦標賽國手，今年希望再拚U15世界盃棒球賽國手，最想與日本隊交手；至於明天冠軍戰將與高雄市隊碰頭，林孟佶雖然不能投球，但可用打者身分上場，他也提到，過去與高雄市王牌投手林盛恩對戰，沒有敲過安打，林盛恩的球很快，期待明天再度對決。