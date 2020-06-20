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華南青少棒／林孟佶飆9K壓台東 桃園晉冠軍戰

中央社 / 新北20日電
桃園市隊投手林孟佶先發6.2局飆9K、好投壓制，打線適時搶分，終場以4比2拿勝、連2年晉級冠軍戰。 聯合報系資料照
桃園市隊投手林孟佶先發6.2局飆9K、好投壓制，打線適時搶分，終場以4比2拿勝、連2年晉級冠軍戰。 聯合報系資料照

華南金控青少棒賽，上屆冠軍戰組合台東縣與桃園市隊，本屆提前在4強碰頭，桃園市隊投手林孟佶先發6.2局飆9K、好投壓制，打線適時搶分，終場以4比2拿勝、連2年晉級冠軍戰。

109年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強，桃園市隊與台東縣隊今天在三重棒球場交手，兩隊上屆冠軍戰碰頭，由台東縣隊抱回冠軍。

今天比賽桃園市隊開賽就有攻勢，2局抓準台東縣隊投手、守備有狀況，靠著接連2次四壞保送、陳品宏安打、台東守備失誤，先拿下2分，再靠著內野安打、盜壘、滾地球，多添2分保險分。

台東縣隊3局上半追分，靠著保送、黃聖凱、陽念祖接連安打先拿1分，再靠著給高飛犧牲打跑回團隊第2分，但攻勢沒有延續、比賽後半段無力追分、吞下敗仗。

桃園市隊先發投手林孟佶，今天投到7局2人出局後，因為用球數限制強制退場，總計用96球投6.2局，被敲出6支安打，投出9次三振，失掉2分責失分，是球隊搶勝功臣；差1個出局數可以完投，林孟佶直言：「覺得可惜」。

桃園市隊總教練黃湋志表示，台東縣隊打擊實力不差，林孟佶去年是亞洲青少棒錦標賽國手，大賽經驗豐富，選擇讓他扛起4強關鍵戰，今天變化球犀利、將球投在邊邊角角，能有效壓制對方打線。

今天比賽除了投手表現亮眼，黃湋志直言，守備穩定也是能拿下勝利的原因，「我們沒有失誤、台東有2次失誤，比賽打到後半段，誰先失誤輸球機會就大」。

桃園市隊連2年闖進華南金控盃青少棒賽冠軍戰，明天將與高雄市隊爭冠，黃湋志表示，兩隊預賽曾交手， 高雄市隊教練、球員經驗也不錯，高雄市隊王牌投手林盛恩球速破145公里，黃湋志表示，回去會再研究一下。

華南盃青少棒 棒協

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