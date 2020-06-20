華南青少棒／少棒當國手表現不佳 朱育成盼拚U15中華隊

華南金控青少棒賽4強，高雄市隊朱育成扛先發，變化球決勝，6.1局好投壓制，率隊擊敗台北市隊、晉級冠軍戰；朱育成說，少棒當國手表現不好，盼今年再穿中華隊球衣、拚好成績。

109年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強，高雄市隊與台北市隊在三重棒球場交手，高雄市隊總教練倪國展說，台北市隊打擊實力佳，但有發現台北市隊習慣打球速快的投手，今天派出朱育成先發，球速雖然不快，但是變化球投得好，曲球角度大，讓北市打者無法適應。

朱育成今天投到7局1人出局後，因為投球數限制強制退場，總計用95球投6.1局，被敲8支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，球隊以10比2拿勝，朱育成拿下勝投。

倪國展表示，朱育成在母隊大仁國中就是主力投手，但因為先前連續打2個選拔賽，此次加入聯隊後，一開始手有痠痛的狀況，沒有調整到很好，賽前2場出賽皆為短局數後援，今天心理建設有做好、投出好表現。

朱育成表示，昨天接到消息今天4強戰將扛先發，之前看過台北市隊的打擊，原本以為可能沒辦法投好，上場策略就是投給打者打、讓守備幫忙，收到不錯的成效；儘管總教練稱讚他今天變化球投得好，但朱育成仍然不滿意，「還有進步的空間，變化球的準度還可以再更好」。

朱育成為2018年小馬少棒中華代表隊成員，但他表示當時表現不好，今年希望可以拚U15世界盃棒球賽國手資歷，再度穿上中華隊戰袍；朱育成的弟弟朱育明為去年U12世界盃棒球賽國手，朱育成笑說，「我也不能輸給他」。