華南青少棒／朱育成好投壓制 高雄晉冠軍戰

華南金控青少棒賽4強，高雄市朱育成先發6.1局好投壓制，打線敲出13支安打、攻勢串聯，以10比2擊敗台北市、睽違4年再闖冠軍戰；高雄市隊總教練倪國展勉勵球員：「不留遺憾」。

109年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強，今天在三重棒球場舉行，高雄市隊與台北市隊交手，高雄市隊先發投手朱育成首局接連被敲2支安打、失掉1分，3局投出觸身球保送、被敲安打、暴投、高飛犧牲打，再失1分。

朱育成比賽後半段越投越穩，沒有再失掉分數，今天總計用95球投6.1局被敲8支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，扮演球隊搶勝關鍵。

高雄市隊打線發揮，全場敲出13支安打，先發9棒、棒棒敲安，林宇鴻單場2安2打點，3局球隊3比1領先時，適時安打、串聯攻勢，送回球隊第4分，7局再敲二壘打，幫助球隊多添保險分。

高雄市隊總教練倪國展表示，朱育成集訓時，身體有點疲勞、狀況並不好，今天賽前2場後援登板，表現也不算特別突出，但有鼓勵他，明年因為超齡不能打選拔賽，希望他把握機會，投給打者打、守備會幫忙，「比賽後半段有感覺他越投越有信心」。

台北市隊陣中有多名具少棒、青少棒國手資歷的球員，打擊實力不容小覷，倪國展表示，今天比賽高雄市隊投、打、守備都有發揮，比賽前半段把握機會搶分，慢慢把分數拉開，有感覺到台北市隊也有點急了。

高雄市隊此次預賽強碰桃園市隊，輸球落入敗部，昨天敗部擊敗台中市隊、搶下4強門票，倪國展也表示，輸球多打1場比賽也不算壞事，可以讓球員調整打擊狀況，有感覺擊球的感覺越來越好。

高雄市隊繼民國105年後再闖華南金控盃冠軍戰，將與台東縣隊與桃園市隊比賽勝隊爭冠，冠軍隊取得今年U15世界盃棒球賽中華隊組訓權；倪國展表示，大家實力都差不多，就看球員臨場的穩定度、態度和精神，也鼓勵球員「享受比賽、不要留下遺憾」。