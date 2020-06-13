華南少棒／4強桃園高雄勝出 14日冠軍戰碰頭

華南金控盃少棒賽今天進行4強賽，桃園市第2局攻下6分逆轉，以8比6勝屏東縣；高雄市則是靠著關鍵雙盜壘跑回超前分，以6比4勝台北市，桃園市及高雄市明天將爭冠。

109年華南金控盃全國少棒錦標賽6日在台南亞太棒球村少棒球場開打，為亞洲少棒錦標賽國內選拔賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制。

桃園市今天推出許庭愷先發上陣，壓不住屏東縣火力，接替上場的劉任右也接連被擊出安打，許庭愷只投1.1局就被擊出3支安打、出現3次保送，失5分，不過劉任右隨即回穩用三振化解危機。

桃園在化解危機後，2局下展開反攻，單局打了11人次，靠著4支安打、2次保送、屏東縣守備失誤，灌6分逆轉戰局。劉任右也愈投愈穩，一直到6局上才被連敲2支安打退場，接手的吳旻哲只用8球就抓下3個出局數，也讓桃園市最終以8比6擊敗屏東，晉級冠軍戰。

台北市與高雄市的賽事，台北市由王麒翔先發迎戰高雄市賴承恩，兩隊打完前3局戰成4比4平手，一直到5局上高雄市一、三壘有人時，發動雙盜壘，跑回超前分，謝孟展再補上安打添1分。

台北市雖然5局下一度有2出局二、三壘有人機會，但是欠缺適時一擊，最終高雄市以6比4擊敗台北市，搶下最後一張冠軍戰門票。明天上午10時季軍戰先登場，由屏東縣與台北市交手，下午1時桃園市及高雄市將爭冠。