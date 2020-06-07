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玉山盃／敗部復活 新北台東闖四強

聯合報 / 記者葉姵妤／新北報導
新北市隊挺進四強。 圖／中華棒球協會提供
新北市隊挺進四強。 圖／中華棒球協會提供

玉山盃青棒錦標賽昨天在三重棒球場進行兩組敗部冠軍賽，衛冕軍新北市隊面對屏東縣隊打得辛苦，靠著主力左投林昱珉在五局下代打建功，幫助球隊以七比五勝出，今天四強戰對決宿敵桃園市隊；另一場決賽則由高雄市與台東縣隊交手，拚冠軍戰門票。

林昱珉前天面對高雄市隊後援登板，九局下被敲再見安打，讓新北市輸球落入敗部，但他昨天靠打擊立大功，五局下兩隊三比三平手，林昱珉在滿壘時被換上場打擊，敲出左外野方向的安打送回超前分，並打下勝利打點。

林昱珉平時鮮少練打，但因擊球率高，在關鍵時刻被換上場，他提到：「可以為球隊盡一分心力最好，上去打的時候，想著要彌補前一天的過錯。」他也笑說，自己是在比賽中才被教練叫去一旁揮棒，「可能教練覺得我很有天分吧，關鍵的時候打得比較好。」

新北市劉予承則繳出了先發五局失三分表現、送出八次三振，拿下勝投，之後還轉任三壘手拚完全場、跑回致勝分。這也是他在高中階段的最後盃賽，下一步預計將以投手身分投入中職選秀，劉予承說：「一直以來對投球都比較有信心，不太會怕打者。」

台東縣隊林順安守住失分危機。 圖／中華棒球協會提供
台東縣隊林順安守住失分危機。 圖／中華棒球協會提供

另一場台東縣與台北市隊之戰，兩隊一路戰到延長賽，台東縣靠著林順安後援五點二局無失分、兩度守住突破僵局制的失分危機，加上學弟王宇傑在十一局下揮出生涯首支再見安打，終場以四比三告捷，連三年晉級四強。

台東縣總教練葉明嘉指出，高三的林順安是球隊很倚賴的中繼投手，危機處理能力很強。

玉山盃 棒協

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