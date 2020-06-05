玉山盃／主場擊退台東 桃市率先晉級4強

玉山盃全國青棒錦標賽昨天產生第一支晉級四強球隊，桃園市隊在「主場」平鎮棒球場對戰台東縣隊，三名主力投手輪番上陣，只被敲出三支安打，打線則是全場揮出九支安打、獲得十次保送，提前七局十二比○大勝，以Ｂ組勝部冠軍出線。

玉山盃預賽打完一周，只剩三隊保持不敗，Ａ組新北市三連勝、高雄市二連勝，Ｂ組桃市也是三連勝。目前十九支參賽球隊中，已有十二隊在雙敗淘汰制出局，包括Ａ組新竹市、彰化縣、花蓮縣、金門縣、南投縣、宜蘭縣，Ｂ組台中市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣、台南市。

桃市前兩戰擊敗南市、苗縣，昨天對決東縣拚勝部出線，首局靠開路先鋒張宥鈞二壘打開啟攻勢，接著兩次保送攻占滿壘，陳佳樂擊出滾地球攻下第一分，也是前四局唯一分數。

桃市五局上再靠東縣兩次失誤攻進三分，六局上連獲三次保送形成滿壘，曾子祐高飛犧牲打送回一分，林子豪、董子恩連續安打都帶有打點，宋晟睿補上高飛犧牲打，伍祐城、張翔再揮安打，這半局猛攻六分。

七局上桃市再靠安打、保送、對手失誤攻占滿壘，宋晟睿敲出兩分打點安打，領先差距拉大到十二分，比賽也在打完七局後提前結束。

桃市先發投手陳志杰投四局，被揮出三支安打，吳秉恩中繼兩局、賴延峰後援一局，兩人連續抓下九個出局數守住勝利。

桃市連續兩年挺進四強，總教練吳柏宏指出，昨天三名投手，加上前役有出賽的黃保羅、洪宸毅，都是決賽關鍵投手戰力。