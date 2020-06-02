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玉山盃／萬安彥投到指甲斷 台東縣2連勝

聯合報 / 記者藍宗標蘇志畬／桃園、台北報導
台東縣隊先發投手萬安彥，為球隊投出重要勝利。 記者藍宗標／攝影
台東縣隊先發投手萬安彥，為球隊投出重要勝利。 記者藍宗標／攝影

玉山盃全國青棒錦標賽進入第四天，台東縣隊投手萬安彥投到指甲斷裂，幫球隊以十二比一拿下二連勝，把台北市隊擠到敗部；三場關係到去留的敗部賽事，則由花蓮縣、嘉義市、屏東縣隊贏球繼續挺進。

台北市投手曹祐齊在對台東縣之戰，只投一點一局失五分，面對十人次被揮出一支安打，但投出四次保送，出現一次暴投，失五分只有兩分自責，承擔敗投責任，北市戰績掉到一勝一敗，總教練黃文生表示，曹祐齊的狀況還好，球速也有一四○公里以上，主要受到捕逸、失誤影響。

屏東縣隊先發投手陳冠宇三點二局被敲三安，丟掉兩分、一分自責。 記者蘇志畬／攝影
屏東縣隊先發投手陳冠宇三點二局被敲三安，丟掉兩分、一分自責。 記者蘇志畬／攝影

東縣先發投手萬安彥投六局，被揮出三支安打，失一分奪勝；他表示，收到先發通知後開始意象訓練，預想這場比賽將是投手戰，沒想到隊友攻下這麼多分數，前幾局狀況很好，後面因為下半身疲勞、右手食指的指甲斷裂，有些影響表現。

花蓮縣隊曾宇慶敲二壘打，帶有兩分打點，興奮握拳慶祝。記者蘇志畬／攝影
花蓮縣隊曾宇慶敲二壘打，帶有兩分打點，興奮握拳慶祝。記者蘇志畬／攝影

東縣大勝北市十一分，寫下兩隊交手勝敗差距最大紀錄，總教練葉明嘉表示，每次輸贏都在一、兩分以內，萬安彥是成功商水借將，球速雖不快，但變化球投得很好，球隊在這場關鍵比賽運用策略也很成功，評估應可打進四強。

嘉義市隊先發投手郭峻瑋七點一局無失分的優質內容，幫助球隊以三比○獲勝，傳統勁旅台南市隊則以二連敗遭淘汰；花蓮縣隊在「阿牛」曾宇慶三安打、四打點的表現下，以十比○在八局提前拿下勝利；屏東縣隊跟北科附工借場地找回打擊手感，以十七比二在六局提前擊敗宜蘭縣隊。

花蓮縣隊先發投手林鴻祥投出五局無安打。 記者蘇志畬／攝影
花蓮縣隊先發投手林鴻祥投出五局無安打。 記者蘇志畬／攝影

玉山盃 棒協

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