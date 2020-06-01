玉山盃／萬安彥6局好投陳唯翔開轟 台東搶勝

玉山盃青棒賽台東縣隊今天與台北市隊交手，台東縣隊先發投手萬安彥變化球決勝、6局優質先發，陳唯翔展現快腿跑出場內全壘打，台東縣隊以12比1、7局拿勝，下一戰搶4強門票。

109年玉山盃全國青棒錦標賽，台東縣隊首戰擊敗雲林縣隊，今天勝部賽事與台北市隊交手，台北市隊派出王牌投手曹祐齊先發，但控球不是很穩定，隊友守備也沒有幫忙，2局沒有投完提前退場，另一名主力投手陳翊瑄接手投3.1局沒能止血。

台東縣隊首局靠著安打、滾地球、暴投先馳得點，2局抓準台北市隊投手、守備有狀況，1人出局後選到保送，再靠著失誤、接連保送，滿壘時擠回1分，接著再靠著失誤跑回分數，林志光適時安打送回2分，陳唯翔跑出場內全壘打，台東縣隊單局攻下7分、奠定勝基。

萬安彥為中職樂天桃猿隊投手萬昭清弟弟，今天用90球投6局，僅被敲出3支安打，投出1次三振，失掉1分責失分，表現亮眼。

台東縣隊總教練葉明嘉表示，萬安彥為成功商水青棒隊球員，台北市隊對萬安彥較為陌生，萬安彥球速不快，以變化球決勝。

台東縣隊外野手陳唯翔腳程快，也具有打擊火力，今天跑出場內全壘打，帶起球隊攻勢。葉明嘉表示，陣中外野手陳唯翔、潘振宇、顏大衛、林志光都有一定實力，此次戰力銜接沒有斷層，戰術執行也有到位，對球員很有信心。

台東縣隊下一戰將與桃園市和苗栗縣比賽勝隊交手，爭取勝部冠軍，勝隊取得4強門票，葉明嘉喊話：「全力搶下。」