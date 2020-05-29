玉山盃／彭政閔到場 為中職選秀熱身

玉山盃青棒錦標賽是中職選秀前最後的高中盃賽，開打第一天就吸引五隊球探情蒐，新北市隊王牌投手林子崴先發登板無疑是關注重點，就連中信兄弟隊農場主管彭政閔也現身，不過彭政閔表示不是來看特定球員，「我是來看沈鈺傑啦。」

彭政閔今年轉任行政職，季中選秀也是工作範圍之一，原本應在國外進修的他，因疫情留在台灣注意業餘棒球現況，昨除了探班好友沈鈺傑，他說：「我們球探都很認真，我來學習的。」上周春季聯賽彭政閔也親自到場，平時則透過電視轉播關心。

今年中職選秀也受到疫情影響，旅外球員如郭俊麟、張進德都有可能加入，間接壓縮到高中生意願，彭政閔認為，還不知道有多少旅外球員加入，加上球隊也可能會多選幾輪，不一定會對高中生有影響。

今年畢業的高中生中，有不少大物想要投入中職選秀，光是玉山盃就有穀保家商的林吳晉瑋、劉予承，平鎮高中的林子豪、宋晟睿，昨天先發的林子崴也是其中之一，面對看台上球探關注，雖然也想突破自已，但林子崴說：「現階段很難，還是求穩就好。」

穀保家商參選人數將是各校最多，還有林辰勳、王順和、何恆佑等因超齡未參加玉山盃的球員，仍維持訓練、儲備體力，林子崴表示，彼此感情雖然好，但進了職棒不一定能夠同隊，就是各自努力。

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