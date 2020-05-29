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玉山盃／林志光好投潘振宇開轟 台東搶勝

中央社 / 新北29日電

玉山盃青棒賽，台東縣隊首戰與雲林縣交手，台東縣林志光7局優質先發壓制對手打線，潘振宇敲出3分砲，終場以6比1拿勝；台東縣總教練葉明嘉肯定球員表現，「持續調整會更好。」

109年玉山盃全國青棒錦標賽今天開打，台東縣隊首戰在平鎮棒球場與雲林縣隊交手，台東縣隊派出可投可打好手林志光任先發投手，林志光2局1人出局後投出保送，接著被敲二壘打失掉1分，但比賽後半段越投越穩，沒有多掉分數。

林志光今天總計用79球投7局，僅被敲出2支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，有效壓制對手打線，林順安後援2局被敲1支安打、無失分，替球隊守住勝利。

台東縣隊比賽前半段沒有拿下分數，4局打完0比1落後，5局靠著顏大衛適時安打送回追平分，再靠失誤跑回超前分，7局潘振宇敲出3分砲，9局再靠著保送、失誤，多添1分保險分。

台東縣隊總教練葉明嘉表示，此次陣中主力投手胡家豪、野手林政華超齡，不能參賽，第一場比賽選擇讓林志光先發，就是希望由較比較穩定的學長帶頭，領導學弟們順利拿下第一場比賽。

葉明嘉表示，林志光近幾個盃賽表現都很穩定，今天雖然前半段就掉分，但只落後1分對球隊打線很有信心，相信可以追得回來；也點名今天這場比賽，顏大衛、潘振宇打擊表現令人驚豔，葉明嘉表示，潘振宇腳程快、安打穩定輸出，期待他可以補起林政華的位置。

今天第一場比賽，葉明嘉表示，有些盜壘、戰術執行能沒成功，陣中高一、高二球員經驗稍嫌不足，但經過這場比賽、回去再做調整，相信後半段可以更好。

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