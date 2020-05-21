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全國青少棒／從敗部闖進決賽 新北大逆轉賞台東3連亞

聯合報 / 記者葉姵妤／綜合報導
新北市在美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽擊敗台東縣奪冠。圖／中華棒協提供
新北市在美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽擊敗台東縣奪冠。圖／中華棒協提供

一○九年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽昨天在新生公園棒球場進行冠軍戰，新北市隊從敗部闖進決賽，又在冠軍戰上演逆轉秀，靠余紹洋在七局下揮出再見二壘打，終場以五比四擊敗台東縣，抱走近五年來第三冠。

今年全國青少棒賽原為小馬聯盟亞太區青少棒賽的國內選拔賽，但今年小馬聯盟因新冠肺炎疫情取消各級國際賽，在此賽奪冠的隊伍也無緣代表中華隊出征，形同一般盃賽。

新北在預賽首戰以一比二敗給高雄市、落入敗部，在沒有退路的情況下一路挺進冠軍戰，昨天面對東縣，前四局受限於王宇翔的封鎖、陷入落後，五局下靠蘇子翔、謝誠威及余紹洋安打，單局攻進三分追平比數。

儘管東縣在七局上又添一分要回領先，但新北在下半局連敲兩安，余紹洋在兩人出局後揮出二壘打，送回壘上兩名隊友，一棒終結比賽，替球隊打下勝利。謝誠威則以中繼四局失一分的好投，拿下大會ＭＶＰ。

新北近五年在此賽事奪下三座冠軍，東縣雖在上個月的謝國城盃青少棒賽奪冠，但此賽事連續三年以亞軍收場。

青少棒錦標賽 棒協

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