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玉山盃／明開打 新北、桃園「雙城齊謀」

聯合報 / 記者蘇志畬／台北報導
玉山盃全國青棒錦標賽明天開打，包含多樣轉播平台。記者蘇志畬／攝影
玉山盃全國青棒錦標賽明天開打，包含多樣轉播平台。記者蘇志畬／攝影

玉山盃全國青棒錦標賽將在明天於新北三重、桃園平鎮球場開打，作為年底亞洲盃青棒賽的選拔賽，去年冠軍爭霸組合仍是奪冠熱門，新北市要挑戰六年來第五冠，桃園市則要拚二○一四年後的首冠。

平鎮高中的陳志杰去年與穀保家商的林昱珉攜手在Ｕ十八世界盃為中華隊拿下冠軍，今年重回對手身分，為所屬的新北市、桃園市拚冠，陳志杰說：「場下好朋友，場上還是好對手。」

擁有一四七公里球速的左投林昱珉，代表新北市上台喊話拚衛冕，希望在這個學期的最後一個賽事，幫球隊打出佳績，也為自己拚出身價，「拿出最好實力，不留遺憾。」

玉山盃不僅是選拔賽戰場，更是球探的獵場，高二的林昱珉目標明年旅外，要從玉山盃開始為自己爭取國外職棒目光，他說：「受關注是好事，就順順的去投，不要有壓力。」陳志杰去年就飆到一五○公里，希望自己能持續投出成績，以中華職棒為目標。

新北市五名高三林晨勳、何恆佑、王順和、李慶隆、林岳谷都因超齡無法參加玉山盃，不過陣中還有潘文輝、林昱珉、林子崴三名主力投手；桃園去年玉山盃、今年王貞治盃都在冠軍戰敗給新北市，雖然也有兩人超齡，不過「投打雙星」林子豪、宋晟睿仍在陣中。

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